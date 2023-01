El oficialismo y Juntos por el Cambio apuran las definiciones sobre el juicio político contra la Corte Suprema

El oficialismo y Juntos por el Cambio se apuran a cerrar una estrategia puertas adentro en torno al juicio político a la Corte Suprema de Justicia antes de que el presidente Alberto Fernández convoque a las sesiones extraordinarias.

Los principales referentes parlamentarios ya se pronunciaron públicamente sobre el asunto, sin embargo todavía no definieron los pasos a seguir, en especial Juntos por el Cambio, donde conviven diferentes posturas sobre cuál es el mejor camino para frenar el juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

La alianza opositora intentará ponerse de acuerdo este martes durante una reunión de Mesa Nacional. Si bien algunos legisladores consideran que no hay que asistir a la comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard; otros sostienen que es preciso dar la discusión y promover que se traten los proyectos de juicio político contra Alberto Fernández, aún cuando no es posible porque ese tema no estará incluido en el listado de sesiones extraordinarias.

En Juntos por el Cambio tienen pocas expectativas respecto a que el juicio político quede diluido rápidamente. El oficialismo tiene 16 de los 31 diputados que integran la comisión y sólo se necesita mayoría simple para emitir un dictamen, por lo que el Frente de Todos podría lograr que el debate llegue al recinto, donde ahí sí no tiene el número (dos tercios) para que pase al Senado.

Si bien algunos diputados de Juntos por el Cambio ya mantuvieron algunas conversaciones por este asunto, tres fuentes de la alianza opositora señalaron a este diario que todavía resta ceñir una estrategia en pos de los diferentes escenarios que el oficialismo pueda crear.

"Vamos a resolver qué hacer en la reunión de Mesa Nacional, pero además queremos esperar a que se convoque a extraordinarias para tener más en claro qué otros proyectos van a incluir en el temario", remarcaron desde el interbloque opositor.

En el bloque del Frente de Todos también empezaron a charlar sobre el plan de acción. La semana pasada hubo un primer encuentro entre algunos miembros de la comisión y este martes continuarán las charlas.

Por ahora, en las dos principales coaliciones están a la espera de que el presidente firme el decreto para llamar a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero, algo que haría esta semana.