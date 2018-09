Las elecciones presidenciales del año próximo comienzan a generar un reposicionamiento en los diversos espacios dentro del peronismo; conscientes de que llegó la hora de comenzar a poner blanco sobre negro, buscan delinear estrategias que les permitan enfrentar al debilitado gobierno del presidente Mauricio Macri, con posibilidades ciertas de victoria.En ese escenario, gran parte de la dirigencia entiende que el único camino es el de la unidad de todos los sectores del justicialismo y comienzan a trabajar en esa dirección.

"Creo que no hay espacio para competir desde un lugar que no sea un gran frente opositor", advierte Alberto Fernández, ex jefe de gabinete durante el kirchnerismo, quien subraya que "esa idea de construcción que los contenga a todos es correcta y Cristina Kirchner la promueve". Considera que si no está todo el peronismo unido "las posibilidades de que Macri vuelva a hacer pie existen" y si eso ocurre "entonces la gente no nos va a perdonar que le hayamos facilitado la tarea".

Cristina y Sergio Massa son "los dos candidatos dentro del peronismo que acumulan más cantidad de votos" advierte el ex funcionario, quien apunta que habrá que hacer un esfuerzo para que ambos dirigentes "entiendan que pueden competir en un espacio en común".

El tigrense, quien en las últimas elecciones de medio término dilapidó parte de su capital político al ir en alianza con Margarita Stolbizer, hoy no tiene interés en enfrentar nuevas "aventuras electorales".

"En el arco del peronismo solo dos dirigentes concentran el conjunto de los votos", advierte otro dirigente de peso dentro del PJ, que señaló que "Cristina tiene una densidad mayor en intención de votos que Massa, pero hay que tener en cuenta que Sergio está en un piso y con posibilidades de crecer".

Según sus cálculos, la senadora tendría "el 35 por ciento en la intención de votos", el ex intendente de Tigre rondaría los "7 u 8 puntos, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey apenas alcanzarían 1 punto cada uno", no figurando "Randazzo en los sondeos". Esa situación llevaría a los dialoguistas a buscar acumular fuerzas para en caso de aceptar lo que las bases les vienen reclamando a gritos, la unidad opositora, tener mayores chances de negociación.

La ex presidenta, con un frente judicial complejo, aspira a conformar un frente electoral con todos adentro, pero en caso de que no se pongan de acuerdo con los candidatos, aceptaría ir a primarias abiertas. Sin Cristina compitiendo, "el referente del cristinismo mejor parado es Kicillof con 23 puntos, contra los 20 de Rossi", sostiene la fuente.

Dos dilemas circundan ese escenario posible; el que que Cristina, cansada de las indefiniciones y de que la sigan empujando afuera del peronismo, decida pegar el portazo e ir por su cuenta con Unidad Ciudadana, espacio que viene desembarcando en la mayoría de las provincias.

El otro dilema, tiene como eje a los gobernadores, los que según un ex senador nacional, "ahora son todos patoteros porque tienen algo que cobrarle a Macri, pero cuando llegue el momento de la elección, van a pedir a gritos la unidad", ya que cuando se vean en riesgo electoral "darán el saludo uno, el dos y estarán todos con Cristina".