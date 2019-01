Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de no desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires de las nacionales, los intendentes del peronismo pasaron a recostar su estrategia en encuestas propias que evidencian la buena imagen de la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, que en algunos municipios del conurbano estaría alcanzando picos del 58 por ciento. Los jefes comunales también dudan de que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, finalmente esté dispuesto a ir a una interna dentro del peronismo.

"Vidal no podía adelantar los comicios porque depende del dinero de la Anses, que Macri le compre deuda y por ende, no puede hacer nada que el presidente no le permita. No se lo iba a permitir cuando la fo0taleza de Cambiemos radica en la figura de la gobernadora y de sus 85 intendentes, que serán el sostén nacional", afirmó el diputado bonaerense Walter Abarca ante la consulta de BAE Negocios.

Para el legislador, "si se eligiera solamente en la provincia de Buenos Aires se conocería mucho más la gestión de Vidal, pero al ir pegadas las boletas, la discusión va a ser Macri-Cristina o Macri y el candidato que nos represente" y subrayó que "si fuésemos a una elección provincial, estaríamos discutiendo que la gobernadora quintuplicó la deuda en la provincia en tan solo 4 años".

Por su parte, un intendente que prefirió el off the record, diferenció el planteo de Massa del de Vidal: "Sergio buscaba desdoblar las elecciones municipales de las de gobernador, que es inconstitucional porque los municipios no tienen autonomía. Pero la gobernadora, para no quedar pegada a la figura de Macri, proponía el desdoblamiento de la provincia de la Nación, lo cual era factible porque solo había que modificar la ley de PASO, como lo hacen la mayoría de las provincias".

"La propuesta del Frente Renovador fue una exigencia que partió de sus propios intendentes quienes temen quedar entrampados en una discusión nacional entre Cristina y Macri y por lo tanto, que cualquiera de esas dos opciones les terminen ganando las intendencias", agregó el alcalde, quién puntualizó que "ese es el principal problema que tiene Massa en Tigre y lo que llevó a (Julio) Zamora a terminar jugando con Unidad Ciudadana y el PJ bonaerense".

A su entender, a sus pares del peronismo "lo que más les interesa es no desdoblar para poder ir en la boleta con Cristina, sencillamente porque hay distritos del conurbano donde la ex presidenta está midiendo 58 puntos", lo que les terminará garantizando la victoria y retener el territorio.

Respecto a alcanzar un acuerdo con Alternativa Federal, dijo que "ojalá Massa, Urtubey y Pichetto vinieran a disputar la interna del peronismo, pero eso no va a suceder. Creo que van a jugar su propio partido que no tiene que ver con la elección de 2019. Apostarán a consolidar su espacio porque son jóvenes, con veinte años más de política y por lo tanto, no juegan a ganar en esta elección".