El jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, aseguró que "el PJ está abierto para convocar a todos" de cara a las próximas elecciones, incluso al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey.

Tras el acuerdo de gran parte de la oposición en el Congreso para quedarse con más lugares en el Consejo de la Magistratura, el dirigente kirchnerista pidió "seguir trabajando y ser perseverantes para construir la unidad".

Para Rossi, el consenso que lograron los diputados de diferentes espacios para arrebatarle un lugar al oficialismo en el organismo encargado de designar jueces fue "un hecho importante que permite tener expectativas a futuro", aunque aclaró que esta situación "no preanuncia similares conductas en terreno electoral".

"No podría concluir en que esto se va a trasladar hacia adelante de forma inmediata. Hay que ser prudente, pero esto no deja de ser algo importante porque además Cambiemos no lo esperaba, creían que era imposible", resaltó durante una entrevista en El Destape Radio.

Rossi explicó que "hace tiempo que en la agenda de la oposición la cuestión de la unidad está presente" y destacó que "en algunos casos se consiguió".

El jefe de la bancada kirchnerista agregó que "el Frente Renovador cumple un rol importante porque es un bloque homogéneo" dentro del Congreso. Por otra parte, opinó que el espacio Argentinas Federal "tiene sus particularidades porque sus diputados responden a diferentes gobernadores".

De esta manera, Rossi dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro entre los diferentes sectores peronistas y el grupo que integra Massa junto a Urtubey, el senador Miguel Pichetto y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

"El PJ está abierto para convocar a todos, incluso al grupo de los cuatro (por Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti)", opinó el referente kirchnerista.

Gobernadores

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández consideró ayer que "los gobernadores pasaron del enojo a ver cómo se acercan" a la ex presidenta Cristina Fernández.

El dirigente opinó que la ex mandataria nacional "es la candidata que más votos tiene de cara a 2019", pero aclaró que su postulación "es una decisión personal de ella", ya que también "tiene un nivel de cansancio".

El ex jefe de Gabinete cuestionó al tigrense al resaltar que está armando un espacio "del PJ enojado con Cristina", cuando "a la hora de votar se está con uno o con otro". "La avenida del medio no existe, entonces no quedan muchos caminos para los candidatos más que competir en un frente opositor o en uno oficialista, es eso", agregó.

Para Fernández, "los gobernadores son como grandes intendentes" ya que ambos "lo que han hecho hasta aquí es ver quién le garantiza los votos necesarios para seguir controlando sus territorios".