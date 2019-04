El PJ nacional y su par bonaerense, realizarán en los próximos días una presentación ante la justicia federal con competencia electoral buscando impugnar los decretos sancionados por el Gobierno nacional mediante los cuales decidió ponerle fin al uso de las listas colectoras. El peronismo también evalúa hacer una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) denunciando el hecho.

Por estas horas, los apoderados del justicialismo vienen analizando el decreto mediante el cual el presidente Mauricio Macri, decidiera el viernes último eliminar el uso de las listas colectoras sin pasar por el Congreso y en un año electoral, lo que vulnera la Constitución Nacional y la Ley Nacional Electoral vigente, ante la posibilidad de un eventual acuerdo político entre el peronismo, el kirchnerismo y el massismo, lo que podría poner en jaque la continuidad de la gobernadora María Eugenia Vidal en los comicios de octubre.

Fue ante esa situación que el peronismo salió a denunciar al gobierno de Cambiemos por "cambiar las reglas electorales", lo que derivó en la presentación ante la justicia, la que será realizada entre mañana y el miércoles.

"Vamos a cuestionar ante la justicia la constitucionalidad del decreto del Gobierno", advirtió el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau, ante la consulta de BAE Negocios, tras lo cual precisó que ese espacio no se opone a la medida porque no les conviene, sino "porque no corresponde lo que se resolvió porque agrede la Constitución".

Landau consideró además la posibilidad de avanzar con una presentación ante la Corte Interamericana, lo cual consideró como "una medida que no es descolgada" y con la que "buscaremos ir hasta el fondo".

Por su parte, el titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, anunció que el espacio que conduce avanzará en igual camino: "Vamos a hacer una presentación judicial y vamos a recurrir a organismos internacionales porque vemos que se está afectando severamente la calidad institucional", dijo, y señaló que "la modificación por decreto y sin consultar a nadie, a días del cierre de las alianzas, es cambiar las reglas de juego".