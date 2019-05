El peronismo logró ayer una victoria contundente en las elecciones La Pampa, con el diputado nacional Sergio Ziliotto como candidato a gobernador y el apoyo del actual mandatario provincial Carlos Verna y de todas las facciones del peronismo, incluido el kirchnerismo.

Ziliotto es acompañado en la fórmula del Frente Justicialista Pampeano por el actual vicegobernador provincial, Mariano Fernández, mientras que Cambiemos estuvo representado por el diputado nacional de la UCR Daniel Kroneberger.

Con el 24% de las mesas escrutadas, Ziliotto se adelantaba con un 51,7% de los votos, seguido muy de atrás por el candidato radical de Cambiemos Daniel Kroneberger, que cosechaba el 31,5%.

"Los pampeanos siguen eligiendo el camino del peronismo. Los pampeanos han votado en defensa propia. Los pampeanos no cambian, han ratificado una forma de gobernar que el justicialismo lleva hace mas de 30 años", expresó Ziliotto durante una conferencia de prensa luego de conocer los primeros resultados del escrutinio.

El frente jusjticialista recuperó Santa Rosa y también se impuso en General Pico

El peronismo extendió así su hegemonía en la provincia, que gobierna desde 1983. El actual gobernador local, Carlos Verna, que lucha contra un cáncer que padece desde hace tiempo, decidió no presentarse en estas elecciones para un nuevo mandato.

"El Partido Nacional Justicialista felicita al Peronismo de la Provincia de La Pampa y en las figuras de los Compañeros Carlos Verna, Sergio Ziliotto y Rubén Marín, saluda a todas y todos los militantes y dirigentes pampeanos que hicieron posible este nuevo triunfo del Peronismo, que no hace más que ratificar la confianza en un modelo exitoso de gestión de gobierno", señaló un comunicado del partido que preside el diputado nacional José Luis Gioja, aun antes de que se difundieran datos oficiales.

El pasado sábado, Ziliotto celebró el anuncio de la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, decisión que calificó como "un gran paso en el armado del peronismo".

El gobernador Carlos Verna, adelantó horas después del cierre de los comicios que el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) "está ganando con una diferencia importante" a nivel provincial y también en varios municipios.

"Sabíamos que teníamos una diferencia importante" a favor del candidato a gobernador del Frejupa, Sergio Ziliotto, afirmó Verna al salir de la sede del PJ en la ciudad de General Pico. Y agregó que el frente peronista está "recuperando la capital -Santa Rosa- por más de 20 puntos hasta ahora".

Verna sostuvo que en los comicios "el pampeano comparó la gestión provincial con la nacional y si bien los candidatos radicales intentaron despegarse de la gestión de Cambiemos, no pudieron y eso es evidente".

Leandro Altolaguirre, el intendente de Santa Rosa por Cambiemos que buscaba la reelección, reconoció horas después del cierre de los comicios la derrota en la capital Luciano Di Napoli, cercano a La Cámpora.

Además del triunfo en la capital provincial, el peronismo se impuso en General Pico, la segunda ciudad más importante de la provincia. La ministra de Desarrollo Social provincial, Fernanda Alonso. se consagró como la primera mujer que ocupará la intendencia de General Pico, la segunda ciudad en importancia de la provincia, al ganarle al actual diputado nacional del PRO Martín Maquieyra, quien reconoció la derrota.

"La gente no nos apoyó en su mayoría pero hay un montón que lo hizo y un agradecimiento a ellos. Me hago cargo de mi parte pero el PJ viene ganando hace 36 años en La Pampa y no lo podemos adjudicar a (Mauricio) Macri que viene gobernando desde hace tres años", declaró Maquieyra.

Alonso destacó por su parte que "es un momento de mucha felicidad, era el momento que estábamos esperando".

"La gente optó por seguir sosteniendo un gobierno peronista en General Pico y en la provincia de La Pampa, contra un modelo de Gobierno nacional que no le garantiza nada al pueblo pampeano", añadió.

Maquieyra fue candidato a intendente por el PRO y tras la derrota de esa fuerza en las PASO ante el radicalismo, el 17 de febrero pasado, prácticamente trabajó solo en la campaña, atento a que los referentes más importantes, como Javier "Colo" Mac Allister, que perdió con el radical Daniel Kroneberger la postulación a gobernador, desaparecieron de la escena política pampeana.