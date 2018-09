Dirigentes de peso dentro del peronismo se mostraron ayer "cautelosos" y "preocupados" ante los anuncios que dará a conocer hoy el gobierno nacional tras la corrida cambiaria que desembocó en una crisis económica y política.

"Creo que lo que está sucediendo es consecuencia de la soberbia, de la ineptitud y de no tener un plan; porque el único plan que tienen es el de endeudarse, no tienen más que eso", dijo el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja ante la consulta de BAE Negocios.

"No sé que cosas que no se hayan dicho van a proponer mañana (por hoy) y no sé como esos anuncios van a influir en la gente, porque si no realizan cambios estaremos en la misma situación", agregó el ex gobernador, quien consideró que el Gobierno de Mauricio Macri está aplicando las mismas políticas "de Martínez de Hoz y de la década de los 90".

Para el sanjuanino, el oficialismo no convocó a la oposición "por soberbia, porque no tienen experiencia y no saben que es gobernar. En una empresa capaz que echan a un gerente y arreglan las cosas" pero ejerciendo el poder "es distinto, entonces quedó demostrado que esto es un fracaso total del gabinete de los ceos" a los que calificó de "mano larga porque están haciendo negocios para beneficiarse a si mismos. Indudablemente alguno de ellos está metido en todo esto, porque es imposible que al país le haya pasado lo que le está pasando y que no tenga beneficiarios en el Gobierno".

Gioja dijo ver "con muchísima preocupación" lo que está sucediendo "porque si no llegan al 10 de diciembre de 2019 el problema será cómo terminan. Nadie quiere que haya violencia, pero el nivel de conflictividad social va a ir en aumento si esto no cambia" por lo que consideró "necesario que estos señores piensen que gobernar es hacerlo para todos los argentinos; hoy han estado gobernando solamente para los intereses de ellos".

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, reconoció que ese espacio le ha "ha votado todo" a Cambiemos en la Cámara alta, "ha tenido prudencia, ha discutido, ha dialogado, ha soportado el agravio de muchas situaciones", y pidió no "exacerbar el fuego y tratar de ver si podemos mezquinamente usufructuar las falencias y la mala praxis o falta de gestión del Gobierno en materia económica":

"Seguir ajustando no es un cambio ni un plan con futuro. Ya lo vienen haciendo, los resultados son muy malos y el daño social es profundísimo", dijo por su parte el titular del Bloque de Diputados del FpV; Agustín Rossi quien señaló que se "está viviendo el fracaso del modelo de Cambiemos".

Rossi pronosticó además que "los niveles de consumo y el desarrollo van a seguir bajando por la brutal recesión que hay en el país".

"No creo que Macri deba irse ya, pero deben cambiar las políticas", dijo a su turno el diputado camporista Andrés "Cuervo" Larroque quien reveló que están hablando "con todos los sectores para poder generar un programa mínimo para salir de esta crisis y que lo tome este Gobierno o el Parlamento".

En tanto que Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete durante el kirchnerismo, dijo que "eliminar los ministerios de Salud y de Trabajo es un delirio" ya que "los problemas de la Argentina son otros. Macri debería preocuparse por el desarrollo", señaló.