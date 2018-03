El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, consideró hoy que la reforma de la caja jubilatoria de esa institución “era necesaria y justa”, ya que “hoy son más los jubilados que los trabajadores activos que aportan”.

“El régimen jubilatorio del banco tenía sentido cuando la sociedad era otra. Antes se vivía menos y los trabajadores aportantes eran más. Pero esta situación se revirtió hace unos años y fue cuando empezó a desfinanciarse la caja”, puntualizó el funcionario.

La Legislatura bonaerense sancionó el martes último la ley que eleva de 57 a 65 años la edad jubilatoria para los empleados del Banco Provincia.

Con esta decisión, el Gobierno bonaerense procura que el déficit de 5.000 millones de pesos anuales de la caja previsional del Banco no sea afrontado por el Estado provincial: hay 16.000 jubilados para 8.000 activos que aportan.

En declaraciones radiales, Curuchet admitió que esta ley “puede generar disconformidad, pero no podíamos seguir sosteniendo el régimen”.

“Estamos diciendo que no están dadas las condiciones para que se siga sumando gente a el déficit actual. La plata no está, no es que se la llevo alguien, es que no alcanza”, enfatizó.

Y añadió: “acá lo que se está haciendo es una reforma estructural, para no tener que estar pidiéndole plata al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si lo traducimos en que se está perdiendo, esto equivale a 137 escuelas por año, 6 hospitales por año”.

La aprobación de la ley provocó que los empleados bancarios decretaran un paro por 48 horas para este jueves y mañana, pero el Gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria para evitarlo.

Ante esta situación, Curutchet aseguró que la actividad del banco se va a ir “normalizando paulatinamente”, y confió en “encontrar un punto de encuentro” con los trabajadores.