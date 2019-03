Tras haber sido declarado "en rebeldía" por el juez federal Alejo Ramos Padilla, el fiscal Carlos Stornelli volvió a quedar en el centro de la escena al momento en que el Procurador General interino, Eduardo Casal, mediante un oficio, le pidiera explicaciones por su no concurrencia a las reiteradas citaciones cursadas por el magistrado, y donde además, le advirtió que su conducta quedará bajo análisis de una comisión de fiscales.

Casal, quien hasta último momento se había negado a colaborar con el juez de Dolores, finalmente ayer, en un escrito de apenas dos párrafos, le otorgó al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, un plazo de diez días hábiles para que responda.

El pedido del máximo órgano fiscal del país, no tiene vinculación con el expediente disciplinario que le abriera a Stornelli en el marco de la misma causa que investiga una red de espionaje ilegal en poder de la justicia federal.

En tanto que la Comisión Evaluadora de la Procuración, integrada por los fiscales generales Alejandro Alagia, Julio Piaggio, Guillermo Pérez de la Fuente, Alejandra García Netto y Oscar Ciruzzi, deberá analizar la conducta de Stornelli y emitir un dictamen no vinculante, que puede ir desde desestimar su responsabilidad a pedir su juicio político.

Por su parte, el abogado defensor del fiscal, Roberto Ribas, confirmó la apelación a la declaración de "rebeldía" dictada contra su defendido, y consideró de correcta, la decisión de no haber comparecido ante Ramos Padilla, porque según dijo, "no estaban dadas las garantías" debido a que el juez "sigue insistiendo en quedarse con la causa", la que a su entender, "corresponde a Buenos Aires".

"Podrá resolverse por sí o por no. Si es en forma negativa, recurriremos a los tribunales superiores", añadió el letrado en referencia a la Cámara Federal de Mar del Plata, tras lo cual subrayó que cuando le pidieron a "hace más de un mes" a Ramos Padilla que se declarase incompetente "él no resolvió ni por sí, ni por no, y eso es lo que nos molesta".

El miércoles y tras cuatro citaciones incumplidas, Ramos Padilla declaró "en rebeldía" a Stornelli en la causa que investiga hechos de "extorsión" y de operaciones ilegales de inteligencia -presuntos delitos por los que se encuentran detenidos el falso abogado Marcelo DAlessio y los ex comisario de la Policía Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi-, y le pidió a Casal que "arbitre los medios necesarios" para "garantizar la comparecencia" del imputado.