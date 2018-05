El exdiputado nacional y dirigente radical Ricardo Alfonsín consideró hoy que el PRO “debería abandonar sus afanes hegemónicos reconstitutivos” y consideró que “en el Gobierno hacen falta más ideas del radicalismo”.

“El PRO debería abandonar esos afanes hegemónicos reconstitutivos, de que en lo viejo está todo lo malo y en lo nuevo, lo bueno”, sostuvo el exlegislador.

En diálogo con FM La Patriada, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín advirtió que “en el Gobierno hace falta más ideas del radicalismo”, aunque en ese sentido no cargó las tintas sobre el espacio amarillo sino sobre la UCR.

“La responsabilidad no es del PRO, la responsabilidad de que no haya diálogo dentro de Cambiemos y que la UCR no tenga influencia en las decisiones, es de la misma UCR”, lamentó.

Pese a las diferencias que mantiene con sus correligionarios de la conducción del partido centenario, Alfonsín descartó que en 2019 encabece una candidatura por fuera del sello radical: “No se me ocurriría aceptar una candidatura en un partido que no sea la UCR”.

Finalmente, el exdiputado se refirió a la decisión del Gobierno de establecer negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a una línea de crédito stand by.

“Sería bueno que la Argentina negociara con el FMI en el marco de un proceso de diálogo, en el que todas las fuerzas políticas se manifiesten en el sentido de que no acepten condicionamientos que signifiquen sacrificios”, concluyó.