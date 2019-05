"Nos parece una buena iniciativa convocar a las fuerzas de la oposición a un gran acuerdo nacional", dijo el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, que consideró además que "en lo personal, incluso me encantaría que esto tuviese correlato electoral, es útil ampliar Cambiemos con otras fuerzas y otros dirigentes como (Roberto) Lavagna, (Miguel Angel) Pichetto, (Juan Manuel) Urtubey, (Sergio) Massa".

En su relato, el presidente del PJ destacó: "Hay que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes que Argentina tiene y presenta ante el mundo".

El mendocino aseguró que "es conveniente que se amplíe" Cambiemos, ya que consider. que "para enfrentar las vicisitudes que tiene la Argentina hay que dar confiabilidad de que no va a volver atrás, no va a caer en el populismo, y esas garantías hoy el Gobierno solo no las puede dar".

"Hay que dar credibilidad para la vida diaria de los argentinos, para la gente que trabaja, la que hace mucho esfuerzo, para los empresarios", afirmó Cornejo.

Así mismo enfatizó: "Creemos que no hay que poner límites, sino que hay que ampliar Cambiemos. Es evidente que el Gobierno solo, con el presidente Macri a la cabeza, no lo puede hacer".

La propuesta de Cornejo es similar a la estrategia que llevó adelante en su provincia, donde el frente Cambia Mendoza incluye al Frente Renovador de Massa y al socialismo, entre otras fuerzas políticas.

Las declaraciones de Cornejo se da en momentos en que la UCR atraviesa un intenso debate interno sobre las condiciones de su alianza con el PRO dentro de la coalición Cambiemos y el reclamo de un sector de encolumnarse detrás de la figura de Lavagna.

La UCR comenzó a organizar la reunión de su convención nacional donde deberá definir si permanece dentro de Cambiemos o no.