Luego de las exposiciones a favor y en contra, el proyecto de legalización del aborto tendrá este miércoles el primer termómetro de importancia cuando el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Constitucionales, emitan dictamen sobre la iniciativa de cara a la histórica sesión del 8 de agosto. En ese camino, el rechazo al proyecto sumó ayer el voto del radical pampeano Juan Carlos Marino, que hasta ahora figuraba en la lista de los indecisos.

"Después de mucho analizarlo, he decidido no acompañar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo", adelantó el senador oficialista, que no obstante reclamó mayor presencia del Estado en "concientización y educación sexual".

El vicepresidente primero de la Cámara alta emitió un comunicado dando a conocer su decisión. "Cuando comenzó el debate en el Senado anuncié que me tomaría un tiempo a estudiar el tema y sobre todo para escuchar a todos los pampeanos pero que mi decisión la sabrían antes del debate en el recinto y así lo estoy manifestando. Yo no especulo como lo hicieron algunos diputados. Me tomé el tema con la seriedad que amerita", sostuvo Marino.

Hasta el momento, Norma Durango y Daniel Lovera habían adelantado su voto positivo. Marino se diferencia así de los legisladores peronistas pampeanos, y termina con las especulaciones sobre un pedido suyo -junto a otros indecisos- de modificar el proyecto para votarlo positivamente. Además, se ensancha la brecha a favor del rechazo de cara a la votación en el recinto. De este modo, el rechazo contaría hasta ahora con 32 voluntades, mientras que son 27 los que hasta ahora se pronunciaron afirmativamente. La definició está así en manos de los 12 restantes (la neuquina Lucila Crexell anunció que se abstendrá).

De todos modos, la noticia de ayer llevó decepción a los promotores de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, ya que se especulaba con que el legislador pampeano finalmente votara por la positiva.

"Estuve reunido con decenas de personas y grupos representantes de ambas posturas. Además mantuve vía mail, teléfono y redes sociales cientos de conversaciones con pampeanos que me manifestaron su opinión. En una ley tan controversial como esta, donde no hay amplios consensos no importa mi postura personal, considero que lo mejor es escuchar e intentar trasladar el pensamiento de quienes me eligieron para representarlos", aseguró Marino en el comunicado.