"Luego de estas elecciones hay que hablar mucho", afirmó el candidato a gobernador por el frente Córdoba Cambia, Mario Negri, cuando todavía los datos no reflejaban lo que todos esperaban. La contundencia de los datos unió a los contendientes "internos". "El análisis lo haremos después", sostuvo Mestre tras emitir su voto.

El consuelo de haber superado al candidato a gobernador de la UCR, el intendente capitalino Ramón Mestre, es un logro que ni siquiera mereció ser mencionado. Cuando promediaba el escrutinio, la diferencia entre ambos era de cuatro puntos, por lo que en términos de "comité", la derrota de Mestre terminó siendo acotada.

A sabiendas de que de nada serviría esperar, el intendente de la capital fue el primero en salir a hablar: "Felicitaciones a los ganadores de esta elección en la provincia de Córdoba, @JSchiaretti y @ManuelCalvoCba. A las candidatas y candidatos que nos representaron en cada una de las listas provinciales y municipales, un ¡GRACIAS enorme!", tuiteó Mestre.

Antes de que se contaran los votos, y atento a lo que vendría, Negri había copiado la estrategia de Schiaretti y pidió no hacer un análisis nacional de estas elecciones, pero le agradeció a los dirigentes que lo acompañan.

"A mí me vino acompañar Elisa Carrió, Maria Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Brandoni. Me llama la atención que en Córdoba no quieran que venga la gente en un país y un mundo global. El Gobernador también recibió muchas visitas: estuvo Lavagna y Urtubey, salvo que hayan venido de turistas", señaló. El candidato, que volvió a emprender contra la implementación de la boleta única en la provincia mediterráne, mantenía el silencio al cierre de esta edición.