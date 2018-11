Luego de que la ex presidenta Cristina Fernández asumiera el papel central del primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico con un encendido discurso de unidad electoral, hoy la contracumbre ofrecerá una nueva jornada de exposiciones en la que disertarán otros grandes dirigentes de América Latina y referentes de los derechos humanos.

Ayer también la ex mandataria de Brasil Dilma Rousseff tomó en el segundo lugar de los oradores más populares y escuchados. Al microestadio de Ferro concurrió una multitud cercana en número a las 50.000 acreditaciones que otorgó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y hoy se espera una convocatoria similar.

La jornada de este martes abrirá con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y estaba previsto que lo siguiera el ex presidente uruguayo Pepe Mujica a las 17, pero su médico le recomendó no viajar, aunque también circuló la versión de que no participaría para no "crear obstáculos" entre los gobiernos argentino y uruguayo. Sí está presente el ex candidato del partido de los Trabajadores brasileño, Fernando Haddad, quien compartirá panel con su compañera de fórmula en las recientes elecciones, Manuela D'Avila.

El repertorio de invitados es muy amplio e incluye, entre otras personalidades, al líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, al dirigente del partido español Podemos Juan Carlos Monedero, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, su compatriota Piedad Córdoba, el periodista y escritor español Ignacio Ramonet, y el ex juez Baltasar Garzón.

Del ámbito local participarán el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el líder de la CTEP, Juan Grabois, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el politólogo Atilio Borón, y las intelectuales Dora barrancos y Graciela Morgade, entre muchos otros.

La definición de "contracumbre" que muchos le asignan al evento también se vincula a la asociación con aquella convocatoria multitudinaria en Mar del Plata que tuvo lugar en noviembre del 2005 en paralelo a la visita del entonces presidente norteamericano George Bush, quien llegó con el objetivo de ratificar la adhesión del Mercosur a un acuerdo de libre comercio (ALCA) continental.

Las gestiones de Bush y algunos países aliados finalmente fracasaron por la resistencia que impuso el tridente conformado por Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez.

Las actividades del foro de CLACSO se concentrarán los primeros dos días en el club del barrio porteño de caballito, y el resto de la semana se repartirán en otras sedes como la UMET, el Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro San Martín y la Cámara de de Diputados.