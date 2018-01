El presidente de la DAIA Ariel Cohen Sabban, consideró hoy como “sumamente importante” que las autoridades del SAME expliquen “qué pasó cuando llegaron las ambulancias” al departamento del fallecido fiscal Alberto Nisman el 18 de enero de 2015.

"Tal vez sea uno de los datos más importantes a seguir”, aseguró Cohen Sabban durante una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, al tiempo que indicó no saber si la fiscalía citará a las autoridades del SAME ya que la DAIA no es querellante en el caso por la muerte de Nisman.

"Tengo entendido que el SAME envió una ambulancia y no pudo ingresar. Me gustaría que las autoridades puedan informar si a ese vehículo lo dejaron entrar en tiempo y forma, si le sacaron el radar satelital, o si la llevaron a pasear o no, y por qué mandaron una segunda ambulancia”, indicó.

Un par de días después de la muerte de Nisman, el Ministerio de Salud porteño detalló en un comunicado oficial la actuación del SAME el 18 de enero en el edificio de Puerto Madero en donde residía el fiscal

Según ese comunicado, a las 22.49 “se recibe de un teléfono celular un pedido de auxilio para Azucena Villaflor 450. Código Rojo‘; y a las 22.54, “sale una ambulancia del Hospital Argerich, llega al lugar y Seguridad del Edificio informa que no se solicitó auxilio”.

Un segundo auxilio fue requerido por la Policía Federal a las 23.26, el cual se solicita “en vía pública para Azucena Villaflor, intersección con Olga Cosentini”, por lo que a las 23.30 sale la ambulancia desde el Argerich nuevamente y “llega al lugar 23.40”.

Una hora y media después, a la 1.10 de la mañana, “la Ambulancia del Argerich informa que está a la espera del Juez” para reconocer la muerte de Nisman, lo cual “nunca se realizó”, consignó el comunicado, que indica que a las 2.53, casi dos horas más tarde, “finaliza auxilio sin atención de ningún paciente”.

Cohen Sabban también se explayó sobre la causa AMIA e indicó que “no hay avances porque es imposible hacerlo” mientras “la República Islámica de Irán no entrega a quienes están imputados en la causa para comparecer en la justicia argentina”.

"Transcurrieron 23 años y seguimos reclamando justicia hasta que las 85 víctimas empiecen a descansar en paz”, finalizó el titular de la DAIA.