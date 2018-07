Desconcertando a propios y extraños, el intendente de Merlo y titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, salió a respaldar una eventual candidatura presidencial de Felipe Solá, planteó la necesidad de incluir en el peronismo a dirigentes como el gobernador Juan Manuel Urtubey y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al tiempo que llamativamente y yendo contracorriente, descartó a la senadora Cristina Fernández como postulante a la primera magistratura "porque no ha manifestado su intención de serlo".

En una extensa entrevista brindada al programa "Antes y Después" que se emite por la AM 1.100, el titular del peronismo provincial y uno de los responsables de ir en la búsqueda de la unidad partidaria que les depare una victoria en las elecciones nacionales de 2019, consideró respecto al armado electoral que "hay varios que podrían tener posibilidades", entre los que ubicó al diputado por el Frente Renovador, Felipe Solá, de quién dijo es "un gran gobernador, una persona destacada" la cual podría "andar bien".

Ante la consulta de si le gustaba más Solá que Cristina como candidato, Menéndez respondió que a esta no la tiene en cuenta "porque no ha manifestado su intención" de serlo; y dispuesto a profundizar, agregó que "es verdad" que la ex mandataria "ha crecido muchísimo, porque callada la boca frente a los desastres que está haciendo Macri, crece", situación ante la cual muchos salen a especular con una eventual postulación.

En ese punto, afirmó que "todas las veces" en que habló con la líder de Unidad Ciudadana, esta "jamás" le manifestó la intención de competir, y ante la repregunta de que sucedería si cambia de postura; dijo que entonces "habría que evaluarlo en su momento, porque no podemos hacer ciencia ficción de la política".

A favor de su posición, argumentó que en las conversaciones mantenidas entre ambos "ella decía: Bueno, tenemos que tener un candidato o candidata a presidente que pueda no solamente convencer a los propios, sino también a aquellos que últimamente no han apoyado al peronismo", para lo cual Menéndez consideró importante que sea "alguién que pueda también tener niveles de adhesión por fuera del esquema duro" del PJ, frente a lo cual volvió a mencionar a Solá.

El alcalde aseveró que incluiría en un frente peronista a Massa y Urtubey, porque el primero de ellos "le ha dado mucho a la política en los últimos años", pese a que "en la ultima elección no tuvo una performance como la que él mismo esperaba, pero independientemente de eso quién puede negar que es un actor de la política nacional; lo mismo Juan Manuel Urtubey, y no descarto a algún otro gobernador".

Al referirse a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, dijo que "correrá la suerte de Macri" . Sin embargo, buscó diferenciar a Vidal del Presidente, porque según dijo, "tiene una mirada social distinta". Luego negó haberle ofrecido ser candidata a presidenta por el justicialismo, lo que habría sucedido durante un recorrido por su distrito, versión a la que calificó como una "operación" y remató diciendo: "Primero, para ser candidata del peronismo debería afiliarse, debería decirse peronista, debería militar unos cuantos años y después veríamos".