El triunviro Acuña dijo que la CGT analizará si moviliza contra los formadores de precios

El triunviro de la CGT Carlos Acuña consideró que esa central podría decidir la semana que viene la diferida marcha contra los formadores de precios que en su momento planteó el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, ante la potencia del incremento sostenido de precios que se desató en marzo y que continúa con potencia de sólo apreciar "la inflación de las góndolas".

"La semana que viene nos reuniremos todos los sectores y decidiremos qué hacer contra los sectores concentrados", manifestó Acuña, al mismo tiempo que ratificó el respaldo cegetista al Gobierno. "Acompañamos siempre y con la prudencia que hay que tener", aseguró el líder de los trabajadores de estaciones de servicio.

Como publicó BAE Negocios, la "marcha de la bronca" tiene promotores firmes y dispuestos a llevarla adelante, inclusive sin consenso desde Azopardo. Por ejemplo desde la visión de otro triunviro, Pablo Moyano y el arco de sindicatos que avalan su tónica gremial, la decisión de salir a las calles fue puesta de manifiesto en reiteradas oportunidades.

Acuña, en declaraciones a Radio El Destape, manifestó "los que generan inflación son los formadores de precios" y acotó: "No dejan que crezcan los salarios, porque al otro día de las paritarias te aumentan todos los precios".

En cuanto a la nueva ministra de Economía Silvina Batakis consideró con mesura que "las expectativas que tenemos son de esperanza, pero uno ve que no están bien las cosas". Apuntando además a los sectores de grupos concentrados señaló que "hay gente del poder económico que no quiere que la gente esté bien, simplemente porque ellos no lo necesitan".

"Esperando el numerito"

Como anticipó este diario para definir si se realiza la marcha cegetista hay dirigentes de esa central que aguardan las cifras de inflación de junio para robustecer los conceptos, ya que según los analistas económicos que consultan y los asesoran, el incremento sostenido de precios fue importante a lo largo del último mes.

Algunos consideran que el 26 del corriente, día del aniversario de la muerte de María Eva Duarte de Perón, brindaría un contexto "de referencia peronista indiscutible". Respecto del debate sobre el Salario Básico Universal Acuña manifestó: "Si no hay producción, consumo primero, no generás puestos de trabajo. Quiero que el país salga adelante, por supuesto que el Estado se ocupe de los que no tienen posibilidades".