Eliminar las elecciones intermedias divide al FDT y la oposición

Otra iniciativa del Frente de Todos volvió a estallar las diferencias con la oposición. Esta vez la propuesta del ministro del Interior, Wado de Pedro, de eliminar las elecciones intermedias despertaron las críticas de Juntos por el Cambio.

Durante al viaje a Brasil para apoyar a Lula, el líder de La Cámpora dijo que es "partidario de eliminar las elecciones intermedias" y que está "trabajando fuertemente para ello".

"Cada gobierno, cada fuerza política, cada coalición que ofrece una propuesta de gestión tiene que tener cuatro años para desarrollarlo, entonces no puede haber una elección al año de haber asumido", argumentó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó la propuesta de De Pedro porque "está mal" y "es hacer trampa". Durante un acto esta mañana, el líder de la oposición rechazó "cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses". "Es como si quisiéramos cambiar las reglas de fútbol a un mes del Mundial. Está mal, es hacer trampa. Con lo cual, nosotros no estamos de acuerdo", agregó.

En el mismo sentido, la diputada María Eugenia Vidal cuestionó la iniciativa del kirchnerismo. "Siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad", señaló en las redes sociales.

Mientras esperamos que presenten un plan para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza, el kirchnerismo planea eliminar las elecciones intermedias. Siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad.



Dejen de vender humo. https://t.co/Ra3ZAT83k8 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 31, 2022

Uno de los primeros en rechazar la idea del ministro fue el jefe de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, quien recordó que para avanzar en esa iniciativa hay que reformar la Constitución Nacional.

"La Constitución establece que Diputados se renueva por mitad cada bienio (art 50) y el Senado a razón de una tercera parte cada dos años (art 56). Este vamos por todo nace muerto", refutó desde Twitter.

No sólo quieren eliminar las PASO.

Ahora van por las elecciones de medio término.

El kirchnerismo ya no esconde su desprecio por la voluntad popular cuando le es adversa.

Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder. https://t.co/B0WYpp1FGq — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 31, 2022

El referente radical criticó al kirchnerismo porque "no sólo quieren eliminar las PASO" sino que "van por las elecciones de medio término". "Ya no esconde su desprecio por la voluntad popular cuando le es adversa. Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder", afirmó.

En el entorno de De Pedro contestaron a los cuestionamientos de la oposición al recordar la postura del ex presidente Mauricio Macri sobre el tema.

En una entrevista a un canal de televisión de Salta el 1 de agosto de 2017, el líder de Cambiemos había dicho que no le gustaban las PASO. "No me gusta que se pierda el tiempo, que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver", había argumentado.

El ex mandatario había reconocido sus "dudas sobre una elección intermedia”. "Lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos porque hacerlo cada dos años “ha sido una experiencia frustrante”, agregó.