El embajador argentino en China, Diego Guelar, aseguró que, tras la derrota del oficialismo en las PASO por más de 16 puntos, en todo el mundo "está observando lo que pasa en la Argentina". Además, hizo énfasis sobre la importancia de que haya "civilidad" en la transición gubernamental en caso de que Alberto Fernández se convierta en el nuevo presidente electo.

"Cualquier país que actúe en la Argentina, por inversiones o créditos, hoy está observando con mucha atención el comportamiento tanto del oficialismo como de la oposición", indicó a Clarín el representante argentino ante China, aunque aclaró que "no hay ningún elemento que demuestre preocupación, sino que hay todas señales de apoyo a la Argentina en forma estable".

El diplomático advirtió que "es cierto que el impacto en un mercado tan vapuleado se refleja la extrema desconfianza de los inversores" y destacó que "en todo el mundo, incluyendo China están observando lo que pasa en Argentina". "Pero creo que un componente muy importante en esa observación es la 'civilidad' que se demuestre en la transición de aquí al 10 de diciembre", destacó.

En este marco, Guelar señaló que "los bandazos en Argentina hicieron mucho daño en términos de credibilidad externa", por lo que cree que el Gobierno, representado en la figura del presidente Mauricio Macri, "tiene una gran responsabilidad al ser candidato, y la oposición obviamente tiene esta misma responsabilidad y el mismo cuidado por aspirar a tener el poder el 10 de diciembre", sostuvo en referencia a la posición del Frente de Todos como principal sector opositor de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.

Respecto a los motivos por el cual el Banco Central no usa las reversas en swap, Guelar contestó que "sí los usa, porque lo computa como reservas". "Cuando uno habla de 'reservas argentinas', el swap chino está ahí. Su segundo uso puede ser para pagar compromisos en renminbi (la moneda china conocida como yuan), se puede usar sin pasar por el dólar", explicó.

Sin embargo, aclaró que "el exportador argentino quiere cobrar dólares y no renminbis, porque éste después no se puede convertir". "El manejo de conversión internacional está regulado por el dólar. Al sector privado no le sirve el renminbi porque no lo puede convertir en dólar. En China te sirve para ese intercambio. Pero fuera de China tenés problemas de conversión a dólar para pagar en renminbis", reconoció el embajador.