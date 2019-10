El Ministerio de Trabajo de la Nación definió hoy que el monto que cobrarán las empleadas domésticas alcanzará los 3 mil pesos, que se abonará en dos cuotas de $1500 a pagarse en octubre y diciembre.

"Es para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de casas particulares", apuntó el sindicato Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

Este plus será percibido por las empleadas domésticas y varía según la cantidad de horas trabajadas. El bono es no remunerativo y no compensable con futuras paritarias.



Los montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Menos de 11 horas semanales el bono que recibirán será de 500 pesos (250 pesos en octubre y 250 en diciembre)

Menos de 12 horas cobrarán 1000 pesos (500 pesos en octubre y 500 en diciembre)

Desde 12 hasta 16 horas el bono es de 1500 pesos (750 pesos en octubre y 750 en diciembre)

Más de 16 horas el monto asciende a los 3000 pesos (1500 pesos en octubre y 1500 en diciembre)

En noviembre las empleadas recibirán un 10% de aumento en sus haberes como estaba acordado en paritarias de junio, para completar el 30% anual.