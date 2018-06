El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (Fadeeac), Daniel Indart, advirtió hoy que "sería un error" que el Gobierno no homologue el acuerdo salarial que la entidad selló con el Sindicato de Camioneros.

"No hay razones" para que ese acuerdo no sea avalado por el Poder Ejecutivo, sentenció el dirigente empresario, tras firmar con el gremio que lidera Hugo Moyano un aumento salarial del 25%, más un bono compensatorio y cláusula de revisión en septiembre próximo.

Con este resultado de la paritaria, el sindicato decidió levantar los paros que había dispuesto para el martes y miércoles de la semana que viene.

#Paritarias - Hugo Moyano, ante los trabajadores #Camioneros: "Hemos logrado un aumento de más del 25 %. Tiene una claúsula de revisión: si a fin de año la inflación supera el aumento que hemos sacado, vamos a llamar a los empresarios para que pagen lo que nos corresponde". ���� pic.twitter.com/s7VXvXmwWm — infocamioneros (@cgt_camioneros) 20 de junio de 2018

"Esta negociación la teníamos informada minuto a minuto, entendemos que no puede haber ningún inconveniente. Sería un error, siempre se ha homologado, no tienen ningún motivo para no hacerlo. Minuto a minuto estábamos informando al Ministerio de Trabajo en qué valores estábamos negociando", explicó Indart.

En declaraciones a radio Continental, el empresario consideró que el aumento del 25% de aumento es "razonable" porque "la inflación se descontroló en los últimos días".

Además, admitió que "las negociaciones con Moyano siempre son difíciles", pero aclaró que no sufrieron "aprietes". Para Indart, la actividad "no puede estar parada", y ese fue otro de los motivos por los cuales se acordó un aumento del 25%.

Tras conocerse el incremento salarial, el Gobierno informó que "las partes no comparecieron ante las autoridades del Ministerio de Trabajo para participar de un encuentro y comunicaron la firma de un nuevo acuerdo alcanzado fuera de la sede de la cartera laboral".