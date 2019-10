Casi cuatro de cada diez empresarios pequeños, medianos y grandes de la Argentina quieren que el próximo ministro de Economía sea Roberto Lavagna, quien ocupó el cargo entre 2002 y 2005.

Así lo indicó una encuesta que realizó la Escuela de Negocios de la Universidad Austral (IAE), de cara a las elecciones de octubre y que fue respondida por cien empresarios pymes y de grandes empresas, tanto locales como internacionales.

Los empresarios contestaron que los nombres que prefieren para que conduzcan el ministerio de Economía son: Lavagna (35%); Guillermo Nielsen (25%); Martín Redrado (15%); Matías Kulfas (6%); Emannuel Álvarez Agis (4%); No sabe (15%).

En las PASO, el candidato por Consenso Federal obtuvo el 8,1% de los votos. De esta manera, el economista quedó por detrás del postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, que se alzó con el 47,8% de los votos válidos, y el presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri, que consiguió el 31,8%.

El economista está en boca de todos. El último en mencionarlo fue el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien esta semana reveló que buscará un perfil de "ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir" porque "no tiene complejo de inferioridad", y resaltó que eso lo "aprendió" de Lavagna.

El mensaje llega después de que Lavagna tuviera que salir a aclarar versiones que mencionaban que negociaba el cargo de ministro de economía de un hipotético gobierno de Fernández. Enojado, tuvo que ratificar su candidatura a presidente de manera contundente.

Pero antes, con el resultado de las PASO puesto y la derrota del oficialismo por una amplia diferencia de votos que lo podría llevar a perder en primera vuelta en las elecciones de octubre, dejó confundido al círculo rojo, que llegó a proponer que el presidente Mauricio Macri deje de lado la casi imposible misión de ser reelecto y baje la lista que comparte con Miguel Angel Pichetto, que obtuvo el 32,08% de los votos, para apoyar a Lavagna, que sacó 8,23%.

Además, el IAE consultó sobre otras variables económicas del período gobernado por Macri como el precio del dólar, inflación, políticas económicas y sus principales decisiones. La mitad de los empresarios que respondieron consideró que el valor del dolar hoy ideal sería entre $50 y $60; un 30% lo ubicó en un nivel superior a $60, y un 20% por debajo de los $50.

Por otra parte, sólo el 35% se inclinó por la conveniencia de dolarizar la economía dada la cultura bimonetaria de la Argentina, mientras que el 60% lo rechazó y el 5% no tomó postura al respecto.

En esa línea, la mayoría (67%) consideró que la mala praxis de la política económica del gobierno actual fue más relevante que la herencia recibida y el 33% restante no estuvo de acuerdo con esta afirmación.

Por último, el 80% de los consultados consideró que Vaca Muerta es el principal proyecto del país en la década que comienza; el 16% dijo que no lo es, y un 4% respondió que no lo sabe o prefirió no contestar.

