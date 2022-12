En el despacho presidencial de Casa Rosada se reforzó la postura de respaldo ya expresada ante las múltiples causas judiciales que afronta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante la condena que se conoció durante la tarde de ayer, el presidente Alberto Fernandez aseguró: "En Argentina ha sido condenada una persona inocente".

El mandatario nacional tuiteó luego de conocerse la sentencia en primera instancia por la "causa Vialidad". Sobre Cristina destacó que es "alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana".

El Presidente sostuvo estar "conmovido por la sentencia condenatoria" y agregó que "es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho. En el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas".

Es el segundo respaldo explícito esta semana a la denuncia pública realizada por la vicepresidenta sobre la existencia de una "persecución" en su contra por parte de lo que llama "el partido judicial". La primera fue el lunes, cuando el Presidente habló en cadena nacional (la sexta de su gestión) para exigirle a la Justicia que investigue el viaje a Lago Escondido que incluyó a jueces federales, empresarios, funcionarios del Gobierno porteño y ex miembros de la AFI durante la presidencia de Mauricio Macri.

En otra muestra de unidad en la coalición de gobierno que existe en este plano, Fernández concluyó su reacción ante la condena a la ex presidenta: "Acompaño y me solidarizo con Cristina sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de derecho debemos ponernos a su lado", convocó a través de Twitter..

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, ratificó su postura: "Transmito mi afecto y solidaridad con Cristina, quien ha sido objeto de una acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales". "Sigo creyendo en la inocencia de nuestra vicepresidenta", reiteró.