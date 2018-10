La decisión de fijar o no un nuevo paro general el próximo mes tiene la misma intensidad para la CGT que sellar su participación activa y no solo escenográfica en el PJ. Para la huelga hay temas obvios que validan su decisión, en tanto la génesis justicialista por sumar hace al ejercicio de algo que los estrategas de Azopardo recitan de memoria: "las soluciones para la crisis son políticas y no sindicales". Como tema adicional, el plenario de los sindicatos de Transporte que integran la CATT, el viernes en la UTA, cotiza casi al nivel de la reunión del consejo directivo cegetista previsto para mañana. El bloque del transporte se golpea el pecho considerando que sus motores ofrecieron un "parazo", más allá de la circunstancia real de que una izquierda y movimientos sociales movilizados le pusieron perfil "heavy".

Tema por tema, la participación de Héctor Daer en la cúpula justicialista, como también de Ricardo Pignanelli por Smata, le ofrece tonalidades diversas a esa conducción. Aspiran a lograr algo similar con la mesa de economistas que trabajan en esa elite peronista, más allá de sus diferencias internas.

Para el caso de Daer, el sector que lo pondera afirma que se cumplió una profecía no tan lejana en el tiempo, que señalaba que el líder de Sanidad superaría las desventuras del Frente Renovador. El exilio de otros dirigentes suma potencia a quienes ponderando la estrategia y el diálogo, más el almíbar de la conciliación resaltaron a uno de sus titulares.

"La situación es complicada porque el gobierno no da una señal, ni siquiera tienen picardía de hacerlas con humo. Los temas que estamos planteando son muy concretos", resaltó una fuente de la central obrera a BAE Negocios. Consultado si la división cíclica de la CGT juega en contra de los propios sindicatos y a favor de la Casa Rosada, el interlocutor frunció el ceño y remarcó: "La crisis es más grave de las fracturas que podamos tener en el movimiento obrero. Fíjese que en los reclamos se unifica todo el arco sindical", remarcó.

Los reclamos brotan en lo cotidiano: reapertura de paritarias, pago adicional y extraordinario a jubilados y suspensión de despidos, realzan como prioridad. La CATT, para su debate del viernes, que viene condimentándose con picante en la previa, agregó un capítulo de neta vigencia hasta 2015: el impuesto al sueldo, dícese la quita salarial por Ganancias.

Mientras se acerca la reunión de consejo directivo en Azopardo, más que los dichos de Dante Sica a los dirigentes sindicales los sorprendieron llamadas desde la hoy secretaría laboral para consultarlos en cuanto a si "tenían algún trámite pendiente para definir". Demasiada gentileza en estos tiempos, dudaron en algunos sindicatos.