El presidente Mauricio Macri inaugurará hoy el Paseo del Bajo junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al tiempo que destacó la obra del viaducto del tren Mitre y aseguró que el país está "yendo de una época a otra mejor".

La inauguración del paseo, un corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, está prevista para las 7.30. Sobre esa obra, y la del Viaducto del tren Mitre, que mejoró la conectividad y la infraestructura para el transporte de pasajeros del ramal Tigre-Retiro, el mandatario afirmó que permitirá dejar atrás una época, que asoció con el kirchnerismo, para pasar "a otra mejor".

"Ir en el tren por el nuevo viaducto es un paseo que los lleva a la estación Retiro, pero también los hace pensar en la desidia y el abandono en el que vivíamos", escribió el jefe de Estado en una publicación en Facebook.

Luego, el líder del PRO enumeró una serie de preguntas con el objetivo de dejar expuestos los déficits que, a su entender, dejó como herencia el kirchnerismo: "¿Por qué durante tanto tiempo no se hicieron cosas así? ¿Por qué no había trenes dignos? ¿Por qué llegamos a tener trenes sin frenos? ¿Por qué talleres ferroviarios como el de Mechita estaban desmantelados? ¿Por qué ramales enteros fundamentales para las economías regionales estaban destartalados? ¿Por qué las rutas estaban a la miseria? ¿Por qué el cruce de Luján tardó 60 años en construirse? ¿Por qué faltaban aeropuertos o estaban obsoletos? ¿Por qué no había tantas cosas que debía haber?".

"Lo que vemos ahora es algo distinto al pasado. Una enorme cantidad de piezas como este viaducto -en las que trabajamos durante estos casi cuatro años y que hacen a la infraestructura esencial para el desarrollo industrial, agropecuario, energético, mental y humano- empiezan a unirse una detrás de otra, empiezan a transformarse en una red de soluciones verdaderas por las que se produce la riqueza, el crecimiento, el bienestar, el progreso", destacó. Y concluyó: "Cuando viajamos con el tren por el nuevo viaducto, no estamos yendo solamente de un lugar a otro, estamos yendo de una época a otra mejor".