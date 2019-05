La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández los sorprendió. Sin embargo, la principal preocupación en el Poder Ejecutivo nacional no radica tanto en el orden de los nombres de ese binomio como en su potencial para convocar y aglutinar a un sector del peronismo no kirchnerista. Atentos a la posibilidad de que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se sumen al "gran frente patriótico" propuesto por la ex presidenta, desde la UCR y una parte de PRO insisten en que es necesario replantear la estrategia electoral de la alianza Cambiemos.

Para afuera, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se apuró a marcar la línea del gobierno. No sólo él dejó trascender que la jugada política de la actual senadora de Unidad Ciudadana no cambia en nada la dinámica del espacio que lidera el presidente Mauricio Macri, sino que además horas después el consultor político del macrismo Jaime Durán Barba aseveró en su columna de diario Perfil que la decisión de postular al ex jefe de Gabinete a la presidencia baja las chances de que el peronismo gane las elecciones próximas. Otras son las voces que se escucharon puertas adentro del oficialismo. Desde quienes no se resignan a enterrar el "Plan V", aún cuando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires volvieron a desmentir cualquier posibilidad de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, vaya a disputar la primera magistratura; hasta los que sostienen que es imperioso ampliar la coalición gobernante.

“En la Casa Rosada nadie moverá ninguna ficha hasta ver la reacción de Alternativa Federal”

En el radicalismo cada vez toma más fuerza la idea de crear un nuevo frente que contenga a referentes peronistas, como el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Uno de los primeros en plantearlo fue el dirigente Ricardo Alfonsín; luego el propio titular de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, manifestó que le gustaría conformar un frente electoral con un ala del peronismo, algo con lo que coincide el mandatario jujueño, Gerardo Morales. Con distinto tono, cada uno de ellos llevará ese pedido a la convención radical el próximo 27 de mayo en Parque Norte.

"Ya son varios los que hablan de que hay que ampliar", señalaron fuentes cercanas a uno de los gobernadores de la UCR. Según un dirigente de ese partido, aún si en PRO atendieran ese reclamo, luego deberían convencer a Lavagna a que selle una alianza con Cambiemos, algo que creen que es poco probable que suceda. Otro de los puntos que están en el listado a discutir es que Macri participe en las PASO con el diputado nacional Martín Lousteau.

"Que un presidente vaya a una PASO es poco usual, pero si potencia a Cambiemos y Mauricio, ¿por qué no?", apuntaron desde el oficialismo. Y agregaron: "Nosotros dejamos todo abierto: PASO, fórmula y ampliación". Ese planteo ya había sido esgrimido por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, días atrás, sin embargo tomó otro color luego de la noticia que revolucionó el escenario político.

Lo único que es seguro es que en la Casa Rosada nadie moverá ninguna ficha hasta ver la reacción de los integrantes de Alternativa Federal. Hasta ahora, los únicos que mostraron simpatía por la fórmula Fernández- Fernández fueron algunos gobernadores peronistas, algo que no pasó desapercibido en el Ejecutivo nacional.

"Para octubre necesitamos que haya dos listas del PJ y lo mejor para nosotros es que Massa se quede en Alternativa Federal", señaló un funcionario gubernamental. Y subrayó: "Hay que esperar a que baje un poco la espuma, ver cuánto crece la idea de CFK, cuántos se suman ahí".