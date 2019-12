En el acto de asunción, Kicillof llamó a "recuperar el empleo" y los "derechos perdidos"

Al asumir el cargo ante la Asamblea Constituyente, el flamante gobernador electo, Axel Kicillof, afirmó que la provincia de Buenos Aires está en estado de "emergencia", advirtió que la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, le dejó una caja que "no alcanza" para gestionar "los próximos 30 días", consideró necesario "recuperar los derechos perdidos" y dijo que la mejor política para terminar con la pobreza y el hambre es la de "dar trabajo".

Luego de firmar el acta de traspaso de mando con Vidal, y aún con la marcha peronista resonando en el recinto de la Legislatura, el mandatario bonaerense dio lectura a su discurso: "Hoy vengo a comprometerme ante ustedes a trabajar sin descanso y honestidad para reconstruir la provincia de Buenos Aires, para recuperar los derechos perdidos, pero también para transformar de fondo y en su estructura a la provincia", comenzó diciendo Kicillof, quien se encontraba acompañado por su mujer y sus hijos, y por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes seguían el acto desde uno de los palcos.

"La sociedad y el pueblo de la provincia no quieren persecuciones y un Estado acusador, que culpa a las víctimas de la situación económica; un Estado que no cuida, que no contiene", dijo Kicillof, quien advirtió además que de parte del oficialismo saliente existió "un intento cultural" que se sostenía en la idea de que "llegar a la universidad no era para sectores postergados, que tener un celular puede ser una fantasía, o que hay que disfrutar de vivir en la incertidumbre", lo que según dijo iba a generar "un contundente rechazo".

Luego, y tras instar a ponerse de acuerdo en las "prioridades, metas y objetivos", consideró que en las elecciones "lo que ganó" fue "la idea de una provincia que vuelva a ser productiva y no especulativa. Que vuelva a ser solidaria y no egoísta, con un Estado presente, comprometido y cercano".

Respecto de las políticas económicas implementadas por Cambiemos a nivel nacional, dijo que "se mire como se lo mire, es un mal plan económico para Argentina", el cual tuvo "fallas graves en su aplicación y estuvo jalonado por negocios privados", pero además, aseguró que la "pérdida de derechos afectó especialmente a los sectores vulnerables".

Anunció que le pedirá a la Legislatura que lo acompañe con las emergencias que la provincia tiene y que presentará "en su debido momento el proyecto correspondiente" que le permita la reasignación de recursos económicos y humanos para los sectores de mayor urgencia.

En otro tramo detalló que el gobierno de Vidal le "deja una caja de 25.000 millones de pesos" y "eso no alcanza para los próximos 30 días", ya que "entre sueldos y obligaciones de deuda totalizan 40.000 millones de pesos" y si a eso se agrega "el pago a proveedores" estarían en un estimativo de "50.000 millones de pesos".

Finalmente, y luego de trazar un panorama desolador en materia de industria y comercio, señaló que "ni bien esté publicado el Presupuesto nacional, trabajaremos a contrarreloj para que nosotros también tengamos nuestro presupuesto".