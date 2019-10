La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, evaluó que en el debate presidencial del domingo, vio a un "presidente preocupado por su pueblo" en referencia al mandatario Mauricio Macri, "frente a un chanta", por el contrincante del Frente de Todos, Alberto Fernández. Además, cuestionó a los intendentes oficialistas que llaman a cortar boleta y advirtió a "los pobres" sobre lo que, según ella, sucederá si no gana Juntos por el Cambio.

"Se vio muy bien en el debate ese miedo silencioso de decir 'de nuevo se viene la patota', por la actitud soberbia y grosera de Fernández", opinó la diputada nacional en un declaraciones a TN. Por eso, consideró que el domingo se enfrentaron un "presidente preocupado por su pueblo frente a un chanta".

Por otro lado, aseguró que "nunca registró" las PASO del 11 de agosto, en las que la fórmula presidencial del Frente de Todos superó por más de 17 puntos a la oficialista, porque según ella fueron una "interna". Aún así, le pidió a Juntos por el Cambio "ponerle más pilas al conurbano bonaerense, y sobre todo nuestros intendentes".

"Lo que veo en todas las provincias no lo veo en el conurbano, y veo el caso de gente que dice 'Corte boleta', y esto no es así", criticó Carrió en referencia a intendentes de Cambiemos que hacen campaña de forma individual, en un intento por alejarse de la figura de Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Sobre esto, enfatizó: "Se gana por la República y los valores".

Según la diputada, "en el conurbano hay mucho miedo de la venganza del PJ", ya que nota que "el votante común ya no se quiere mostrar en Cambiemos", por "la sombra de Aníbal" Fernández, ex candidato a gobernador del kirchnerismo y ex jefe de Gabinete. Esto constituye, de acuerdo a Carrió, "la sombra de La Cámpora".

En este contexto, advirtió a los sectores más vulnerados: "¿Creen que el mundo nos va a ayudar con Alberto Fernández? ¿Alguien cree que va a conseguir trabajo porque venga Alberto Fernández, o se van a ir todos? ¿O que el tercio de los que tienen dinero en esta nación para invertir y poner fábricas no se va a ir?", lanzó, y prosiguió: "¿Creen que la gente que teme por su vida y su seguridad se va a quedar a vivir? Le estoy hablando a los pobres", subrayó.

Te puede interesar:

Además, desestimó el voto a la oposición al considerar que "lo que está haciendo parte del pueblo argentino" al inclinarse por el Frente de Todos es "casi una magia, un ilusionismo barato, es como ir al curandero: salir adelante yendo para atrás, y es imposible".

También planteó que "el problema de los resultados electorales es que lo pagan los que votan a esa persona pero también los que no la votan", al calcular: "Hay un 50 por ciento de argentinos que, a lo mejor, tenemos que pagar con el exilio, la cárcel y un montón de cosas por culpa de un 30 por ciento que ellos construyeron, porque ellos construyeron la fábrica de la pobreza para mantener el poder en la provincia de Buenos Aires", elaboró.

De cara a las elecciones generales del 27 de octubre, Carrió aseguró:"Si perdemos, vamos a ser perdedores civilizados que vamos a transmitir el poder con seriedad y no vamos a rifar la Argentina".