En el tramo final de la campaña electoral rumbo a las PASO, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, apuntará a recorrer los distritos cabecera donde ese espacio político se encuentra más debilitado, visitará programas televisivos vinculados al esparcimiento y apuntará a dejar en evidencia "la crisis" en la que sumergió la gobernadora María Eugenia al territorio bonaerense y su "falta de propuestas".

A lo largo de esta semana el ex ministro de Economía pondrá el énfasis en las visitas al conurbano, en tanto que la próxima, intercalará las recorridas con algunas actividades en el interior de la provincia, que incluirán encuentros con "los grupos sociales más afectados por la crisis económica y la falta de respuestas por parte de Vidal", ya sea con visitas a productores rurales, comerciantes, pymes y clubes de barrio y de jubilados.

"En el interior profundo -el sector más refractario al kirchnerismo- nos estamos concentrando en las cabeceras de los distritos, porque la mayoría de las ciudades más chicas ya las hemos recorrido", dice una fuente cercana a Kicillof ante la consulta de BAE Negocios, la cual agrega que la maratón que llevarán adelante incluirá "visitas a algunos distritos perirrurales de la Primera y Tercera Sección, donde estamos priorizando las reuniones con la Federación Rural pero también con productores sueltos".

Alberto Fernández y Kicillof compartirán hoy actos en Lomas y Almirante Brown

Respecto a "campaña sucia" en contra el candidato, que incluyó la acusación de una supuesta identidad marxista de Kicillof y ataques por presuntas multas acumuladas por el automóvil que lo traslada en sus recorridas, el cual ni siquiera es de su propiedad, el allegado del ex ministro de Economía advierte que no saldrán "a responder agresiones". "No vamos a entrar en una campaña de esa naturaleza porque no le hace bien a la democracia", aunque "sí le vamos a decir a la gobernadora que queremos escuchar sus propuestas, porque hasta ahora no hemos oído ni una sola".

A contramano del mutismo del oficialismo bonaerense, el economista fijó sus propuestas en "el empleo como prioridad y en darle el combate al hambre, porque en la principal provincia productora de alimentos de la Argentina hay gente que se muere de hambre y pibes que no pueden comer dos veces al día", refieren.

"Los intendentes se han mostrado convencidos con la candidatura de Axel, pero además han entendido que resulta clave la provincia para ganar la Nación y todos se pusieron a disposición y ahora trabajamos juntos diariamente y de un modo muy ordenado", afirma la fuente, la que no niega que en un principio existió cierta tensión contra Kicillof, lo que considera consecuencia de "una legitima aspiración a participar".

Consultado sobre el rol que asumirá la precandidata a vicepresidenta, Cristina Fernández, en bastión electoral donde afirma su poder territorial, el vocero afirma que "viene participando muy activamente de la campaña" tal como sucedió el jueves y viernes en Mar del Plata con la presentación de su libro, "sino que también a través de las redes sociales donde viene empujando muy fuerte la campaña de Axel".

"Por ahora en la provincia existe un empate técnico; en algunas encuestas cuando se pregunta por la boleta completa, estamos un poquito más arriba, y cuando se consulta individualmente, un poquito más abajo", refiere la fuente, la que señala que será recién el 11 de agosto cuando "vamos a tener la primera encuesta real, por lo que seguimos trabajando a destajo hasta entonces".