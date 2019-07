La mesa chica de la CGT se reunió ayer en formato ampliado para definir qué tópicos abordarán en el almuerzo que compartirán hoy con el precandidato presidencial Alberto Fernández. Eje central de la discusión más áspera: la definición o neutralidad de Azopardo ante lo que viene en materia electoral. Sin lugar a sorpresas para los que palpitan lo cotidiano en esa central, privó la moción de mesura "en salvaguarda de la institucionalidad" de la casa de los trabajadores. Más allá que hasta quienes hace semanas perjuraban que no se sentarían a tomar un café con ninguna figura de perfil kirchnerista, ahora sonreirán para las cámaras ante el ex jefe de Gabinete. "Unidad hasta que duela" no es la premisa. Sino mantener a fuego constante y no amigo las diferencias con el comando moyanista del Frente Sindical (Fresimona). Con Andrés Rodríguez como anfitrión en UPCN, lugar del cónclave de hoy, ayer merendaron Carlos Acuña, Héctor Daer, Antonio Caló ( UOM), José Luis Lingeri ( Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Uocra) y Omar Viviani (Caxistas) quién hace algunas semanas volvió a tener contacto con Hugo Moyano, entre otros.

La reunión iba a tener lugar semanas antes pero se postergó por la salud de Fernández

Otros temas que inquietan a los dirigentes de Azopardo, además de los inevitables tópicos respecto a reforma laboral, son: participación del movimiento obrero en el futuro gobierno, capacitación, apertura de fuentes de trabajo y respeto al modelo sindical. Varias de las fuentes consultadas por BAE Negocios refrendaron tanto que a varios jefes sindicales no los conforma, en esta ocasión "definir que el brazo de jugada política es cuestión de las 62 Organizaciones". A la gran mayoría los intriga-preocupa, saber qué rango de incidencia tendrá la senadora Cristina Fernández en el caso de que la oposición se adjudique las elecciones por venir.