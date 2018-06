El Gobierno espera un "inminente" acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Casa Rosada festejaba ayer las nuevas declaraciones del organismo internacional sobre las negociaciones con la Argentina, en medio de un clima de preocupación por levantar la imagen de la gestión.

Por estas horas, el Gobierno se debate cómo retomar la iniciativa política después de la aprobación el miércoles pasado del proyecto para suavizar las tarifas de los servicios públicos que derivó en el veto presidencial. En el entorno de Mauricio Macri reconocen una clara baja en la imagen del jefe de Estado, aunque prefieren no difundir números. El rechazo al tarifazo de los servicios públicos generó un descontento social que no es ajeno a Balcarce 50. Sin embargo, no están de acuerdo con los sondeos que muestran un declive en la gestión oficial con un descontento de hasta 60%.

"No estamos de acuerdo con esos números", confió a este diario un funcionario nacional. El golpe a la caída de imagen presidencial comenzó a generar cierta intranquilidad dentro de Cambiemos, y piensan en cómo revertir el clima de desconfianza con el anuncio de un acuerdo con el Fondo.

El Gobierno no quiere por ahora revelar cifras sobre la desconfianza de la sociedad ante las medidas que está tomando el Presidente. "Tenemos otros números pero preferimos no difundirlos", reconoció la misma fuente. Lo que no quiere decir el oficialismo es que la "percepción positiva" del Gobierno cayó porque los nuevos datos que mandaron a sondear hablan de una "leve recuperación". Por ahora esto es lo único que dice la Casa Rosada sobre las encuestas que circulan en los medios de comunicación, pero tampoco quieren dar los propios. En las últimas semanas "bajó, se estabilizó y rebotó un poco", reconocieron puertas adentro.

La esperanza de levantar en las encuestas podría darse en los próximos días en el marco de las negociaciones con el FMI. En primer lugar, el gabinete económico celebró ayer la declaración del director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, sobre las negociaciones entre los técnicos sobre el apoyo financiero. "Las conversaciones están muy avanzadas", dijo el breve comunicado. Según el organismo, "será un plan impulsado por las prioridades del gobierno argentino, con un enfoque particular en la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento de la economía argentina".

Fuentes cercanas a los negociadores aseguraron a este diario que el acuerdo podría firmarse "dentro de dos semanas". Para esa ocasión viajará el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, actual coordinador del equipo económico.

Como previa a conseguir el financiamiento, el Gobierno buscará una foto con la titular del Fondo, Christine Lagarde, durante la cumbre del G-7 que se desarrollará este fin de semana en Québec, Canadá. Macri fue invitado por su par y anfitrión Justin Trudeau a raíz de que la Argentina preside del G-20.