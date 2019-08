Tras mantener una charla con el presidente Mauricio Macri en el marco de la crisis económica por la que atraviesa el país luego de la apabullante resultado obtenido el domingo por el Frente de Todos, el candidato por ese espacio, Alberto Fernández consideró el diálogo como una "forma de llevar tranquilidad al país y a los mercados" y de "preservar la institucionalidad".

"Tuvimos una muy buena charla, él me planteó un poco su preocupación por el estado de cosas; le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando y le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance", dijo Fernández durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en las oficinas del Frente de Todos en el barrio de San Telmo.

El ex jefe de Gabinete buscó dejar en claro que "todos queremos preservar la institucionalidad" y que "esto transcurra en paz", pero también destacó las diferencias que lo separan del gobierno al afirmar que "esta claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas de país y por lo tanto, tampoco me es fácil que avale sus políticas".

Tras expresar su deseo de que la "economía se estabilice", consideró que ambos espacios tienen "miradas distintas de como trabajar en el futuro" y al mismo tiempo destacó "como parte de la lógica política que estemos debatiendo simplemente como tiene que ser el país".

"Sentimos que la gente ha respaldado nuestras propuestas", dijo Fernández quien advirtió que no suponen "riesgos de default, de no pagar la deuda, ni desconocer obligaciones que el Estado ha contraído; supone sí una lógica de funcionamiento distinto de la economía".

Respecto a las medidas anunciadas por el gobierno durante la mañana de ayer, el candidato opositor dijo que pueden ser vistas promoviendo el consumo aunque advirtió "que en el contexto en que se toman, pueden ser muy riesgosas".

“Le pedí a Macri” que ante la crisis “prime su condición de Presidente y no de candidato”

Consultado sobre la devaluación de la moneda, consideró que esto se debió a que "el dólar no valía lo que valía, me lo pasé diciéndolo toda la campaña, para que el dólar pudiera valer lo que valía había que pagar 63 puntos de tasas de interés con las Leliqs, y cuando el dólar explotó, se ubicó en 61 o 63" pesos y se "están pagando mas de 70 puntos de tasas".

"Algo estaba contenido en el mundo financiero y cuando se conoció el resultado electoral, eso explotó", señaló Fernández quien luego puso énfasis en la necesidad de que el Presidente llegue al 10 de diciembre, fecha del traspaso de mando, lo que según dijo también "preocupa" a Macri.

"El único punto de acuerdo que tal vez tengamos ahora es que los dos estamos preocupados en que la realidad no siga lastimando a los argentinos, pero la solución está en sus manos y no en las mías, porque yo no soy presidente" y "ni siquiera presidente electo", advirtió.

En otro tramo de la rueda con la prensa, Fernández dijo que aspira a que el Gobierno pare "de pedir créditos", se esperanzó en que "la economía se tranquilice", "se ordene" y le pidió a "todos los que estuvieron vociferando que nosotros eramos Venezuela" que por favor se desdigan porque "fueron ellos los que generaron este caos en el mercado internacional" y los que "generaron dudas inexplicables".

Finalmente y si bien se negó a dar precisiones, dijo que le sugirió al presidente "cosas a las que me parecía que tenía que prestarle atención", lo que afirmó debe "quedar en la esfera de la charla que tuve con él".