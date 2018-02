Fue el primer blanco de la embestida disciplinadora del Gobierno, que tuvo luego que retroceder en la intervención al Sindicato de Canillitas. Respetado por cercanos y adversarios, Omar Plaini legitimó cada tramo de la convocatoria del 21F pero expresó que la única salida a futuro inmediato para el movimiento obrero es revisar la ingeniería y superestructura del movimiento, frente a la globalización liberal. "No tengo dudas, con los reclamos de la clase trabajadora corresponde ser solidario y en este caso no solo abarcamos la iniciativa de Camioneros, muchos sindicatos sufren la coyuntura actual. Será una convocatoria multitudinaria en proporción directa a la preocupante situación económica y social que sufrimos los agrentinos", pronosticó en diálogo con BAE Negocios. El titular del Sivendia recordó que "no es un secreto" que la Casa Rosada en su estrategia pretenda llevar al "máximo grado de debilidad a las organizaciones sindicales".

“Vemos circunstancias que son producto de una crisis que no podemos negar y nos alcanza”

Empero echando mano de la autocrítica al escenario sindical del país consideró "vemos circunstancias que son producto de una crisis que no podemos negar y nos alcanza. Hay que elevar el nivel de debate y discusión porque el modelo de superestructura está agotado. Los adversarios se hacen un festín con esto. Para ir a un nuevo formato debemos tener propuestas", consideró para incluir también que "no alcanza con el recambio generacional". Plaini articula unidades entre los sindicatos y el justicialismo, no solo desde su rol de consejero del PJ de la mano de su buena relación con flancos antagónicos del peronismo.

"Se agotó el formato de la superestructura de la CGT. Deberíamos revisar ese formato con una metodología y un programa. En coyunturas como estas se vislumbra mucho más. Hemos hecho un esfuerzo enorme con el triunvirato pero evidentemente el funcionamiento no ha sido bueno. Estas divisiones de alguna manera hay que resolverlas. Hay que cambiar el formato de la superestructura de la CGT", consideró.

Sabe de la crueldad de algunos colegas gremiales para "minimizar" tanto a su sindicato como el rol de hilvanar consensos. "Es el camino", aseveró. "Me aconsejan no hablar de estructuras agotadas pero lo considero necesario; en la CGT el último lider fue Hugo Moyano, hasta el quiebre de 2011. Hoy no encontramos a quién pueda conducir el conjunto con todo lo que implica", sostuvo. Y acotó que "en gran medida, eso también le pasa al peronismo".

En este marco, remarcó la necesidad de lograr la unidad entre los distintos sectores del sindicalismo, deponiendo "los egos personales que ayudan a dividirnos".

"Los egos personales existen y esto también ayuda a dividirnos. Pero ante un gobierno que no gobierna para los sectores populares, tenemos que ver como resistir y reorganizarnos", insistió.

"Tenemos que ver como resistimos y nos reorganizamos para volver a ser una alternativa en 2019", agregó Plaini.