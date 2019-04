En pos de dar buenas noticias en un escenario económico complejo, el presidente Mauricio Macri aseguró ayer a través de las redes sociales que "la Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia", aún cuando varios informes nacionales e internacionales remarcan que la actual legislación favorece la concentración mediática, en detrimento del pluralismo, y que decenas de trabajadores de prensa fueron agredidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante la gestión de la alianza Cambiemos, a lo que se suma el cierre de numerosas empresas periodísticas.

"Hoy en Argentina la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente. Pero conviene recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Con el objetivo de diferenciarse una vez más de la anterior administración, Macri aseguró que "nunca antes se gastó menos plata en pauta publicitaria que en este gobierno. Dicho de manera directa esto significa que no se usa la publicidad oficial como un mecanismo para domesticar medios o someter periodistas como sí se hacía antes". Y concluyó: "No intervenimos ni influimos en las decisiones editoriales, no presionamos ni cuestionamos la tarea de los medios ni de los profesionales de prensa, no descalificamos, no aceptamos que se "juzguen" periodistas en la Plaza de Mayo como sucedió hace apenas 9 años atrás".

La CIDH señaló los ataque a periodistas y reporteros gráficos durante la actual gestión

A pesar de los dichos de Macri sobre los resultados que arroja el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que nuclea a propietarios de medios todo el continente, el estudio anual de Reporteros Sin Fronteras del año pasado referido a la libertad de información en el mundo sostiene que en la Argentina "la Ley de Medios adoptada en 2009 constituía un avance en el pluralismo, pues garantizaba una mejor distribución de las frecuencias entre los medios públicos, privados y comunitarios. Sin embargo, la ley fue modificada cuando Macri llegó al poder. La nueva legislación favorece la concentración de los medios y beneficia a los grandes grupos". Y agrega que "los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y son obligados a comparecer ante tribunales civiles".

Mientras tanto desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) señalan que durante los tres años de gobierno de Macri "se perdieron al menos 3500 puestos de trabajo, hubo 60 heridos con perdigones de goma y 20 detenidos mientras cubrían protestas en todo el país". En esa misma línea, en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2018, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), se da cuenta de las denuncias que "apuntan al uso de balas de goma y gases lacrimógenos que provocaron heridas y lesiones, en algunos casos graves, a varios manifestantes y reporteros que cubrían los hechos" en el marco de protestas sociales. Y se puntualiza que "periodistas, camarógrafos y fotógrafos habrían sido agredidos a pesar de estar identificados como trabajadores de la prensa".