En tono de campaña, Alberto aseguró: "Siempre vamos en socorro de los que más necesitan"

El Presidente Alberto Fernández sigue abonando el terreno para ir por la reelección y en esa línea, esta tarde, volvió a pisar por segundo día consecutivo el territorio bonaerense, al inaugurar el Parque Costero de Punta Lara en el partido de Ensenada, lugar de neto corte cristinista.

Acompañado por el intendente local, Mario Secco y el ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas), el Presidente puso en marcha el nuevo espacio público de mil metros lineales de extensión, construido a orillas del Río de La Plata, obra que implicó una inversión de 278 millones de pesos.

Ante ese escenario, Fernández señaló que como gobierno "tenemos una primera obligación, la de tender la mano a los que están más abajo e incluirlos como parte de la sociedad", al tiempo que indicó que pese a que al país le tocó "vivir dos años muy difíciles" con la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y lo "heredado" del Gobierno de Mauricio Macri, la administración a su cargo "siguió avanzando" y "terminando rutas, mejorando las calles y creando lugares para el esparcimiento ciudadano".

En otro tramo de su discurso, dijo además que eso "es posible hacerlo cuando pensamos un país para ustedes, y cuando los que gobernamos tenemos la misma vocación: un futuro más igualitario".

Sobre el emprendimiento, dijo que en su momento, el intendente Secco le expresó la intención "de convertir esta costanera, que además me contaba que era toda privada, y yo no entendía cómo".

"Somos peronistas, somos gente que participa de un movimiento nacional y popular, y no cabe en nuestra cabeza que los que vivan aquí tengan que pagar para disfrutar de lo que es suyo", indicó Fernández, quién destacó la importancia de "poner en valor eso que es nuestro".

Estrategia, recorrer la Provincia mostrando gestión

El desembarco en Ensenada es parte de la estrategia diseñada por Fernández, quién dispuesto a ir por su reelección, eligió la senda de mostrar obras de gestión y evidenciar el crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo que viene registrando el país en los últimos tiempos.

El último lunes, el mandatario se mostró en Miramar donde anunció la construcción de una cancha de hockey sobre césped sintético en un club de rugby local, ocasión en la que señaló que “la Argentina no está por arrancar, ya arrancó hace dos años”, y aseguró que hubo un crecimiento del “10,3 por ciento en el 2021, vamos a crecer en 2022 alrededor del 5,7 por ciento y eso ya nos asegura que vamos a crecer en el 2023”.

“Tenemos el segundo índice de desocupación más bajo de los últimos 20 años, el trabajo formal crece a un ritmo del 0,5 por ciento mensual, y tenemos 21 provincias de la Argentina con menos del 1 por ciento de desocupación”, remarcó el mandatario.

Veinticuatro horas más tarde, al encabezar el lanzamiento del primer Seguro Nacional para Bomberos Voluntarios en Avellaneda, el mandatario dijo que "no todo es igual, no todos somos lo mismo. Nosotros creemos que el Estado tiene una importancia primordial para igualar allí donde el mercado desiguala, poner el valor allí donde el valor no aparece y para cuidar a los mejores de los nuestros", enfatizó.

En tanto que en la jornada del miércoles, al inaugurar el Hospital Modular en la localidad de Los Cardales, perteneciente al partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, Alberto dijo estar seguro que su Gobierno ya dejó "los cimientos armados para que la Argentina crezca", al tiempo que instó a ser capaces "de escucharnos en las diferencias y unirnos, porque ninguna sociedad puede progresar si no se une en la búsqueda de los ideales".

En sus discursos, Fernández elude, casi de manera quirúrgica, el referirse a la pata débil de su gestión, es decir, la falta de distribución de la riqueza, lo que generó una clase media trabajadora empobrecida que optó por darle la espalda.

Con esa deuda pendiente bajo el brazo y con un proceso inflacionario al que su gestión aún no logra controlar, ahora el Presidente también decidió mostrar musculatura política y en ese camino, el pasado jueves compartió un asado con 62 intendentes de todos los distritos electorales de la Provincia.

Ayer el mandatario decidió repetir la fórmula en Los Cardales, al compartir un almuerzo con otro grupo de alcaldes de la segunda sección, donde los convocó a "seguir trabajando juntos", destacó que el 2023 será "un año de crecimiento" y les aseguró que se está "en el camino correcto".

Fernández difundió video con fuerte tono electoral

El miércoles, el Presidente Fernández dio a conocer a través de las redes sociales un vídeo en el que volvió a criticar los dichos del expresidente Mauricio Macri respecto de que la sociedad argentina era "la más fracasada" de los últimos 70 años, al asegurar que se trata de "un pueblo maravillo" con "un futuro mejor" por delante, y convocó a construir "juntos" la Argentina de los próximos años.

"Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un futuro mejor. Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos", subrayó Fernández en el spot que subió a su cuenta de Twitter.

En una grabación de casi tres minutos y con fuerte tono electoral, el jefe de Estado precisó: "Yo creo en el pueblo argentino. Creo en mi pueblo. Creo en nuestra capacidad de hacer posible lo imposible. Confío en nuestra fortaleza para seguir adelante".

"Empiezo este año con mis fuerzas renovadas y mi compromiso inalterable. Estoy convencido de que será un punto de inflexión que nos permitirá enfrentar cada día con más optimismo", subrayó Fernández, en la antesala de lo que serán los próximos meses que estarán atravesados por la contienda electoral.

En otro tramo del spot, Fernández sostuvo que "desde hace 3 años construimos los cimientos de un país que a todos y a todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida. Sobre estos cimientos del crecimiento económico y del desarrollo de las fuerzas productivas es que podemos proyectar nuevos horizontes".

Además, el jefe de Estado afirmó que "la Argentina de hoy trabaja para crecer" y ponderó: "Brinda cada día más derechos, no los quita. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la Justicia. Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos: los celebra".

"Esta Argentina no deja a su pueblo a la deriva, le tiende la mano. Somos una sociedad solidaria y fraterna. Estamos orgullosos de esta Argentina que habitamos y que construimos cada día", concluyó.