La justicia federal encontró hoy 90.000 dólares en una caja de seguridad del detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, durante un allanamiento realizado en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de empresarios amigos durante el kirchnerismo, informaron fuentes judiciales.

El hallazgo fue luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara hoy la apertura de las cajas de seguridad que pertenecen al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y del ex funcionario Santiago Kirchner en el marco de la causa por fraude con la obra pública.