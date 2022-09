Diferentes entidades empresarias expresaron su repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamaron un rápido esclarecimiento del hecho e instaron a toda la sociedad a defender la paz y la democracia.

En ese sentido se expresaron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) e Industriales Pymes Argentinos (IPA).

En su declaración, la UIA manifestó "su más enérgico repudio al atentado", y ratificó el compromiso de sus integrantes "con la paz, el diálogo y los consensos básicos que permitirán al país salir adelante".

"Es por eso que hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a terminar con las antinomias y a mantener los debates dentro del marco de la Democracia", agregó la entidad, que resolvió a su vez mantener el acto central por el Día de la Industria, que se desarrollará hoy en Neuquén, aunque sin la presencia del presidente Alberto Fernández, que iba a pronunciar un discurso en el cierre del evento.

La CAC también expresó "su más enérgica condena al intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", y abogó para que "la Justicia obre con independencia y celeridad a fin de esclarecer el desgraciado hecho y castigar a los culpables".

La entidad instó a la ciudadanía a "hacer sus mayores esfuerzos en pos de mantener la paz social, particularmente en una coyuntura tan delicada como la actual".

"Las naturales diferencias inherentes a cualquier comunidad deben dirimirse sin caer en la violencia de ningún tipo, apostando permanentemente al diálogo y a la búsqueda de acuerdos", añadió, además de advertir que "cuando no fuera posible llegar a consensos, debe apelarse a las instituciones de la República para zanjar los diferendos, desterrando para siempre hechos repudiables como el ocurrido ayer, que nos recuerdan épocas oscuras que a los argentinos tanto nos costó superar".

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción repudió el "violento atentado", manifestó su "solidaridad con la vicepresidenta" e instó a la sociedad "a preservar la paz, cuestión imprescindible para la vida y la democracia".

En tanto, la Cgera se sumó al repudio y puntualizó que "en la democracia que supimos construir no pueden permitirse este tipo de hechos" y que "sembrar odio tiene estos resultados".

"Las discusiones del modelo de país que queremos deben darse en el ámbito de la política", remarcó, a la vez que recordó que "en la historia argentina, el poder económico concentrado no ha dudado en utilizar cualquier medio para imponer sus ideas"

Asimismo, aseguró que "lo que subyace a las agresiones que viene sufriendo la expresidenta es la discusión del proyecto de desarrollo colectivo que queremos para nuestra patria, que se refleja en los 12 años de crecimiento industrial y de distribución de la riqueza".

La entidad puntualizó que "también depende del compromiso del empresariado Pyme argentino que estos hechos no vuelvan a suceder".

Por su parte, Industriales Pymes Argentinos (IPA) repudió el "intento de magnicidio" y convocó "a todos los integrantes de la sociedad, especialmente a aquellos que tienen cargos de representación dirigencial, a reflexionar sobre la importancia de esquivar los discursos de confrontación y sumarse a los llamados al diálogo sincero y sin medias tintas".

Luego de considerar "inadmisible" el atentado de ayer, la entidad expresó su "acompañamiento total" a la vicepresidenta ante un hecho que "no es uno más, sino que atenta contra la democracia en su conjunto", sostuvo su presidente, Daniel Rosato.

Por la red social Twitter se expresó el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que repudió el hecho y enfatizó: "Estos actos de violencia son inaceptables y contrarios al país en que todos los argentinos queremos vivir".

"Confiamos en que la Justicia actúe con decisión para el pronto esclarecimiento de los hechos e invitamos a todos a abocarnos a la pacificación de la sociedad", añadió.