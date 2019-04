La precandidatura presidencial de la senadora Cristina Fernández de Kirchner comienza a asomar como una posibilidad cierta en el escenario electoral. Así lo dejan entrever desde diferentes sectores del peronismo, desde donde advierten que el anuncio, en caso de confirmarse esa alternativa, bien podría realizarse el 20 de junio próximo. Fue Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina, quien días pasados lo deslizó en el marco de una entrevista radial, donde anunció que la jefa "está dispuesta a ir a una PASO con quien sea".

Pero además, Fernández remarcó que si Felipe Solá "quiere ir" a primarias abiertas, "Cristina lo recibe", al igual que a Sergio Massa, si es que el líder del Frente Renovador "quisiera participar de esa lógica".

El ex funcionario, dejó abierta esa posibilidad a otros potenciales interesados en competir desde el frente electoral en el que vienen trabajando desde el PJ Nacional y Unidad Ciudadana, cuya conformación será anunciada en los primeros días de mayo.

También Juan Grabois, uno de los principales dirigentes del Frente Patria Grande -CTEP, señaló ayer como "un hecho" que Cristina será candidata y ganará "las elecciones en primera vuelta o en un ballotage".

El referente social destacó algo que ya habían confirmado a BAE Negocios desde el entorno de la ex presidenta; que por más que ella no quiera ser candidata, tendrá que aceptar la decisión de competir si las circunstancias así lo requieren. En ese sentido, Grabois dijo que "ella no lo sabe o no lo dice" pero "los dirigentes no pueden hacer lo que quieren, hacen lo que la historia les demanda y el pueblo les plantea".

“Ella dice que no será candidata, pero todos sus movimientos van en esa dirección”, dijo una fuente

"Yo creo que Cristina va a ser candidata", se animó a vaticinar otra fuente del peronismo bonaerense consultada por este diario, la que pese a sostener que Cristina aún "no dio ninguna señal", afirmó que el eventual "anuncio se podría hacer el 20 de junio", es decir, dos días antes del cierre de listas.

La fuente también puso en el centro de la cuestión un dato significativo; que si Cristina "decide competir en Nación, Axel no podría ser candidato en la provincia porque entonces habría una lista con Kicillof a la gobernación y Máximo como primer candidato a diputado nacional, todo kirchnerismo", lo que puso en dudas que sería aceptado por los intendentes bonaerenses, aunque admitió que en caso de suceder, "ellos después se acomodan".

"La realidad es que si le preguntás a ella si va a ser candidata te dice no lo sé, y al mismo tiempo, uno ve los movimientos que hace, y lo cierto es que van todos en esa dirección", afirmó otra fuente cercana a Cristina, quien sin embargo consideró como cierto el hecho de que aún no está convencida.

"Ninguna persona que tenga que tomar una decisión importante en este país lo va a hacer con dos meses de anticipación, porque la realidad marca que semana a semana las cosas van empeorando, y mucho más si esa decisión tiene que ver con ser candidata a presidente o no", resaltó.