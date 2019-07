El precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, lanzó oficialmente su campaña para las PASO con un primer acto en el que llamó a sus seguidores a no votar "ni con miedo ni con bronca" y que tampoco "compren el discurso de la grieta". El encuentro tuvo lugar en el estadio Héctor Etchart, del club Ferro Carril Oeste, donde Espert hizo su presentación acompañado por los principales candidatos que lo acompañarán en las elecciones.

"No pudieron bajarnos y estamos más firmes que nunca para nuestro camino a la Casa Rosada. Este año tiene que ser el que primen con las ideas del sentido común", aseguró Espert ante un publico eufórico, que aplaudió cada una de sus intervenciones.

"En Argentina el sistema que se aplica está armado para destruir a la gente. Por eso, nosotros vinimos a dinamitar ese sistema", afirmó.

"Lo importante es que no nos compremos el discurso de que hay que votar entre la grieta. La democracia está para votar a los mejores, no para votar el menos malo. No votemos con miedo ni con bronca", aseguró el candidato del Frente Despertar. "Basta del curro de la Patria y el Movimiento. Primero está el individuo, por eso somos liberales íViva el sentido común! íViva la libertad!", cerró.

También hablaron el precandidato a vicepresidente, Luis Rosales; el precandidato a diputado y titular de la UCeDé, Gonzalo Mansilla de Souza; y el precandidato a gobernador de Buenos Aires Guillermo Castello, entre otros.