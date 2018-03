La esposa del detenido ex ministro Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, afirmó hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ha tenido un gesto bastante inhumano” hacia su familia, al opinar sobre los dichos de la ex mandataria, quien dijo que no ponía las manos en el fuego por su ex ministro.

"Siempre le tuve muchísimo respeto intelectual a Cristina, y no pierdo el respeto intelectual por ella. En estas circunstancias, ha tenido un gesto bastante inhumano hacia mi familia. Somos muchos en la familia y nos conocemos hace mucho tiempo con ellos; me extrañó el gesto que tuvo”, dijo Minnicelli en declaraciones formuladas a radio La Red.

Minnicelli, ex síndica general adjunta de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), aseveró que, “sin duda”, a su marido lo abandonaron políticamente. Y profundizó sus cuestionamientos hacia Cristina: “Cuando le preguntan al conductor de un espacio político qué piensa de Julio De Vido, y en vez de decir ’lo están persiguiendo mediáticamente como a mí", dice ’no pongo las manos en el fuego por nadie", ¿Qué hace todo el resto? Se repliega por temor a que los señalen. Quiero entender eso”.

Hace casi un mes, en una entrevista radial previa a las elecciones, a la ex presidenta le consultaron si pondría las manos en el fuego por De Vido, y respondió: “No pongo las manos en el fuego por nadie”. A esa afirmación, agregó, no obstante, que sólo pondría las manos en el fuego por sus “hijos y por mí, por nadie más”.

"Le tengo confianza a la (ex) presidenta y, en este momento, me siento defraudada en la confianza”, completó Minnicelli, cuyo hermano, Claudio “Mono” Minicelli, también está detenido, sospechado de contrabando en la Aduana.