De cara al inicio de la campaña electoral, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal almorzaron hoy en la Quinta de Olivos con los candidatos a intendentes bonaerenses de Cambiemos que son oposición en sus distritos, a quienes exhortaron a trabajar para que el oficialismo nacional conquiste nuevos municipios.

"Estamos peleando contra muchas décadas de fracaso", remarcó Vidal en su discurso ante los dirigentes denominados "sin tierra", porque no gobiernan sus distritos, y que este año le disputarán las intendencias en la provincia al peronismo en octubre.

Al respecto, la gobernadora planteó que en Cambiemos son "un equipo al que le gusta lo difícil", y agregó: "No nos achicamos, como no nos achicamos en 2015. Hoy, nuestro punto de partida es infinitamente mejor".

"Elegimos la incomodidad, la dificultad porque no queríamos ser más espectadores ni que la política que siempre había gobernado, la que estuvo 28 años en la Provincia, eligiera por nosotros", agregó Vidal frente a 130 dirigentes de Cambiemos de municipios bonaerenses donde no gobierna el oficialismo nacional.

Y finalizó: "El liderazgo no es sólo del Presidente o mío. Es de ustedes, ustedes lo tienen. Vamos a convocar a cada argentino y a cada bonaerense porque la transformación tiene que ser más profunda. Estamos peleando contra muchas décadas de fracaso, contra muchos que durante mucho tiempo fueron parte del sistema".

Entre los candidatos estuvieron Gladys González ( Avellaneda), Santiago López Medrano (San Martín), Carlos Regazzoni (Almirante Brown), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Agustina Ciarletta (San Fernando) y Guido Giana (Presidente Perón).

Además asistieron el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, y el subsecretario de Relaciones Municipales y candidato a intendente de Hurlingham, Lucas Delfino.

El cierre quedó a cargo del presidente Macri, quien llamó a "persistir" en el camino iniciado por Cambiemos y se esperanzó en que en el futuro continúe habiendo "gente que dé garantías al mundo de previsibilidad, de respeto a las reglas de juego".

"Si hacemos lo contrario, la Argentina se vuelve a caer del planeta. El mundo aprieta un botón y nos desconecta", enfatizó el jefe de Estado, quien subrayó que "hoy la vinculación de la Argentina con el mundo es Cambiemos".

La cumbre se desarrolló el mismo día en que el Gobierno nacional emitió un decreto con el que clausuró la posibilidad de que haya en las próximas elecciones haya "colectoras" en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, por pedido de Vidal, evitó que el peronismo pueda adosar esas listas colectoras a un único candidato a gobernador, como parte de un posible acuerdo entre todas sus vertientes y que podía complicar fuertemente las chances de reelección de la mandataria provincial.

"El decreto modifica uno de la ex presidenta (Cristina Kirchner) que había instalado las colectoras por necesidad política. No se cambian las reglas de juego. Además, para la mayoría de la sociedad no es un tema prioritario y puede generar confusión a la hora de elegir un candidato", planteó López Medrano, al defender el decreto.

Por su parte, Campbell salió a cortar las versiones de que finalmente Macri no vaya por la reelección: "Claramente, María Eugenia es la candidata a gobernadora y el Presidente es candidato a Presidente", enfatizó.

"Hubo un reconocimiento a la tarea de los que trabajamos en distritos donde no somos oficialismo, que es una tarea más ardua", comentó López Medrano sobre el encuentro con Macri y Vidal, y señaló que hubo coincidencia en que "la provincia de Buenos Aires es determinante para la reelección del Presidente".