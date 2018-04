El presidente del Consejo Nacional del Pro, el senador Humberto Schiavoni, rechazó las acusaciones sobre una injerencia del presidente Mauricio Macri en el fallo de la jueza federal María Servini que determinó la intervención del PJ nacional.

"Eso es un disparate, no tiene nada que ver, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Es probable que Gioja esté pensando con una lógica anterior", manifestó Schiavoni.

"Este Gobierno no tiene ningún tipo de injerencia ni se mete con las decisiones de la Justicia, solamente colabora en lo que le corresponde institucionalmente", añadió.

El legislador señaló que no cuenta con "elementos de juicio para saber cuáles fueron las causas que la jueza merituó para tomar la decisión que tomó. Como republicano y como demócrata me gustaría que las instituciones funcionen, que los partidos funcionen adecuadamente".

"No tengo opinión, no me corresponde tener opinión, somos respetuosos por un lado de la vida interna de los otros partidos, y por otro lado somos respetuosos del accionar de la justicia", agregó. Desde el justicialismo insistieron ayer con acusar al Gobierno de estar atrás del fallo de Servini, que contemplaba más cuestiones políticas que jurídicas para justificar la decisión.