"Uno es más importante cuando es parte de un todo", expresó la vicepresidenta Cristina Fernández al abrir su discurso en Plaza de Mayo. Hablando a la multitud que se reunió allí y en singular al jefe de Estado la senadora también ponderó que "somos millones los que creemos que es posible en un país mejor". Los trazos principales en la oratoria de Cristina abordaron lo que vendrá sin soslayar una referencia a que la herencia de Cambiemos es "un país desvastado y tierra arrasada". Advirtiendo que "sabemos de dónde venimos" ponderó la humildad, la sinceridad y recalcó que "no soy hipócrita ni lo seré nunca. Ustedes saben que hago lo que pienso y digo lo que siento".

“No se preocupe por las tapas de los diarios, Presidente”, sugirió la titular del Senado

Al enumerar algunas herramientas para afrontar el mandato que asumieron, consideró imprescindible a la volundad, memoria y humildad. "Pero también coraje, porque para llevar las cosas adelante hay que tener coraje, el cual se demuestra en la adversidad y es necesario siempre. El coraje, la lealtad, ese valor que algunos no entienden y creen que lealtad es seguidismo. Lealtad entre la política y el pueblo es a dos puntas", resaltó.

Cristina hizo hincapié con destaque y remarque que "los pueblos conciben la lealtad con los dirigentes que sienten que los representan", vocación que hilvanó con el ejercio del amor como forma de vida también en la política. "El amor siempre nos ha movido por lo menos en esta plaza, mucho amor, amor al pueblo, a la patria, a los que sufren, a los jóvenes, esos jóvenes que nunca dejaron de acompañarme". Tampoco faltó el subrayado a la gran relación y empatía que la vicepresidenta mantienen con un amplio sector de la juventud argentina. "Siempre me sentí acompañada por ustedes", dijo con emoción.

El mensaje de la ex presidenta que no se extendió por más de un cuarto de hora, reservó también un tramo para Alberto Fernández, con elogios y consejos. "Presidente quiero decirle que usted inició su gobierno con muy buenos augurios, en esta plaza a la que habían enrejado como un símbolo de división entre el pueblo y el Gobierno, usted ordenó que se retiraran las rejas". También realzó el mensaje de Fernández ante la Asamblea Legislativa. "El pueblo solo pide que los defiendan y los representen. No se preocupe por la tapas de los diarios, de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos, se que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esto".

"Tenga fe, la historia más tarde o más temprano la terminan escribiendo los pueblos. Este pueblo no abandona, cada vez que se sienta solo, ellos siempre van a estar acá", concluyó.