El referente de Patria Para Todos y ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, aseguró hoy estar “consternado y preocupado” por la detención del ex vicepresidente Amado Boudou y enfatizó que en este marco, la ex mandataria Cristina Fernández “es la bruja mayor en esta cacería de brujas”.

“Estoy preocupado y consternado. Ayer amanecimos conmovidos por la noticia (sobre la detención de Boudou)”, sostuvo el dirigente, al tiempo que advirtió: “Cristina (Fernández) es la bruja mayor en esta cacería de brujas. El objetivo fundamental es ella”.

En este sentido, manifestó que “el nivel de agresión” que hay en el sistema político “no está teniendo la respuesta que debería tener” en la calle. “En una Argentina donde hacen renunciar forzosamente a la procuradora (por Alejandra Gils Carbó) o aprietan jueces, me parece que no caemos en cuenta de la naturaleza que está adquiriendo el sistema político. No está habiendo la respuesta que debería tener” en la calle, sostuvo en diálogo con radio Rebelde.

Por último, dijo que la detención de Boudou, ordenada ayer por el juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito, responde a un “revanchismo gorila, entre otras cosas”.