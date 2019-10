La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, finalizó su campaña electoral en Vicente López, donde llamó a acompañar al oficialismo en las urnas y resaltó que "esto recién empieza".

Lejos del cierre del presidente Mauricio Macri que estuvo en Córdoba, Vidal encabezó su acto en el estadio "Ciudad de Vicente López" del club Platense, acompañada por los principales candidatos de Juntos por el Cambio provinciales.

"No me voy a mover un centímetro de acá, voy a seguir defendiendo cada beso, cada abrazo, cada pedido, cada sueño, cada necesidad. Voy a seguir estando ahí, porque este camino recién empieza, no se termina acá", expresó la gobernadora, en un mensaje que pareció exceder la posibilidad de remontar los 17 puntos que Axel Kicillof le sacó en las PASO.

Vidal reconoció que "los últimos dos años no fueron fáciles", pero sostuvo: "Quiero decirles a los que hoy todavía están enojados o desilusionados, que escuchamos, entendimos y estamos dispuestos a mejorar, pero no es para atrás, es para adelante". "Los necesitamos a todos, necesitamos que vayan todos a votar, como en el 83, que todos estén ahí, que lleven a sus abuelos, a su padres", enfatizó.