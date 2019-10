El apoderado del Partido Justicialista ( PJ), Jorge Landau, acusó de "clientelismo" al gobierno nacional al manifestar su temor de que "estos tipos hagan cualquier cosa" en los comicios generales del día 27, al aludir a la causa que investiga la Justicia por supuesta infracción al Código Electoral por parte del oficialismo.

"Estos tipos van a querer hacer cualquier cosa ese día", dijo Landau a El Destape radio al hacer referencia a la causa abierta tras la presentación del PJ, donde se investiga una presunta infracción al Código Electoral con la implementación de un supuesto plan clandestino de subsidios a desocupados, a cargo de punteros de Juntos para el Cambio.

La investigación recayó en manos de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.

Landau explicó que la presentación se basó en "notas periodísticas que se sumaron a la información que nos hacían llegar desde el territorio nuestros dirigentes".

"Nos fuimos enterando también, por el propio sistema de fiscalización, que prometen pagar a cada fiscal, 5.000 pesos por participar el día de la elección; y otros 5.000 adicionales, si el resultado de esa mesa es favorable al Gobierno", dijo Landau.

Para el apoderado, esto "generará problemas en las mesas que terminarán cerradas y sólo podremos saber si hubo irregularidades cuando hagamos el cruce de los beneficiarios con los fiscales". Por eso, en la presentación solicitan tomar medidas para "evitar el clientelismo", apuntó.

Landau aclaró además que -según las denuncias- "estamos hablando de unas 100 mil mesas, un universo enorme".

Para Landau, el problema es que "el oficialismo no acepta que perdió y parte de una base falsa: que perdieron porque no fiscalizaron bien; y se han concentrado en esta cuestión para tratar de demostrar que efectivamente no han perdido. Por eso generan esa mística de la fiscalización en la campaña".