—¿Qué piensan sus padres de su gestión?

—Como les pasa a muchos familiares o gente que me quiere, siento que están orgullosos de mi. Vengo de una familia de laburantes.

—¿Cómo les cae que les van a cobrar Bienes Personales por tener una casa?

—Pésimo. Y es la única casa que tienen.

—¿Hay alguno que piense muy distinto de usted?

—Ellos siempre fueron votantes independientes. Como buena familia de clase media, siempre fueron muy libres.

—¿Qué me cuenta de que no hay bono para los jubilados?

—Mandé a hacer las cuentas. Todavía el ministro de Economía no me trajo el resultado. Pero, sin duda, está en mi vocación hacer todo lo que pueda para que la gente tenga un fin de año, que fue muy difícil, con el mayor acompañamiento posible. Lo hicimos con los que menos tienen reforzando las partidas sociales, lo vamos a hacer ahora con los gremios y, por supuesto, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer ahora con los jubilados.

—¿Cuándo terminan la reuniones con los gremios?

—En la próxima semana se va a definir.