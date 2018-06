El juez federal Sergio Torres envió a juicio oral al ex secretario de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), José Granero, y a otros dos ex funcionarios kirchneristas, procesados como "partícipes necesarios" del tráfico de efedrina, por no haber controlado el ingreso al país de 50 toneladas entre 2004 y 2008.

Granero será juzgado junto a Gabriel Abbud, ex subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, y el ex encargado del Registro de Precursores Químicos, Julio De Ourre. La causa se enmarca en la investigación en al que ya fue enviado a juicio oral el detenido narcotraficante Ibar Pérez Corradi acusado de tráfico de 14 mil kilos de efedrina para usar en la fabricación de droga sintética. "Los funcionarios públicos imputados en autos tenían total dominio de los hechos que se investigan, y claro está que han efectuado un aporte necesario y esencial en la maniobra", argumentó el juez.