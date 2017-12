El diputado nacional de Cambiemos y exvicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, sostuvo que “los desafueros no son todos iguales” y que “votaría hoy en contra del desafuero de Cristina” Kirchner en el Senado.

Al referirse al dictamen del juez federal Claudio Bonadio que pidió el desafuero de la expresidenta y senadora nacional para detenerla preventivamente por presunta “traición a la patria” por la firma del memorandum con Irán, Wolff consideró que “hay que ser cautelosos”.

El exdirigente de la DAIA consideró que “no son todas iguales las prisiones preventivas y cada una debe ser analizada por su cuenta”, así como “los desafueros no son todos iguales”, y agregó: “Voté el desafuero de (el diputado y exministro) Julio De Vido y votaría hoy en contra del desafuero de Cristina”.

Sobre las prisiones preventivas dictadas por el juez Bonadío, el diputado dijo coincidir con “la de (Fernando) Esteche, (Luis) DïElía y Yussuf Khalil, porque son hombres con antecedentes penales, de violencia y tienen otra características respecto de (el excanciller Héctor) Timerman, Cristina y (el exsecretario Legal de Presidencia Carlos) Zannini”.

“Así como las prisiones preventivas no son todas iguales, los desafueros tampoco no son todos iguales. Yo votÚ el desafuero de De Vido y votaría hoy en contra del desafuero de Cristina”, afirmó Wolff en declaraciones a Radio Con Vos.

Y precisó: “Los argumentos que yo tengo respecto del desafuero de De Vido son que todos sus subalternos políticos que manejaban información están presos y considero que puede alterar pruebas, en Cristina no lo considero y es otro caso, además recién ahora está procesada. Sí me parece una vergüenza que esté (Carlos) Menem, que está condenado”.

Además, el legislador nacional del oficialismo señaló que “entre que sean todos inocentes o todos culpables hay un montón de matices, hasta llegar a traición a la patria” y alertó sobre la frecuencia del dictado de prisiones preventivas.

“Deberíamos como sociedad limitar las preventivas y que no queden al criterio del juez”, consideró el diputado.

Tras indicar que “hay cosas” en las que coincide con el fallo de Bonadio “y otras en las que no”, Wolff dijo estar de acuerdo con la lectura del juez respecto del atentado contra la AMIA, al que calificó en su fallo como como un “acto de guerra” de Irán.

“Estoy de acuerdo pero me parece que no es el eje de la cuestión, yo quiero saber qué delitos hubo acá. Hay cinco iraníes que habían sido funcionarios del gobierno de Irán. No es descabellado, aunque hay que probarlo. Fue un hecho del Gobierno iraní”, concluyó.