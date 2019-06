El economista Roberto Lavagna (Consenso 19) y el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey ( Alternativa Federal) exploran por estas horas la posibilidad de avanzar en un acercamiento de cara a las elecciones. "Solamente estamos en una situación de charlas entre segundas líneas, por ahora no hay nada avanzado en ese sentido", dijo a BAE Negocios, una fuente cercana al ex ministro de Economía, quien advirtió que "aún no hay una propuesta específica".

La fuente negó la posibilidad de disputar una PASO, pero consideró a Urtubey "como un dirigente muy importante".